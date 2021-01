Evoca Presea Estado de México ’José María Cos’ gratos momentos para quienes la han recibido

• Constituye un momento especial que se comparte con familiares y amigos, así que invitan a sus colegas a participar en la convocatoria para obtener este reconocimiento.



Toluca, Estado de México, .- Además de una larga trayectoria de trabajo que les ha dado un sinnúmero de satisfacciones personales y profesionales, el periodista Esteban Peláez Bautista y el fotoperiodista Juan Hernández Mercado tienen en común el grato recuerdo, compartido con su círculo de familiares y amigos, de haber obtenido la Presea Estado de México en Periodismo e Información ’José María Cos’.



’Fue una emoción bastante grande que en ese momento me encontraba yo con mi esposa y con mi hijo, y cuando recibí la llamada pues ahora sí que les informé y hasta las lágrimas me salieron, tanto a mí como a mi esposa, a mi hijo, de la emoción de que había sido yo reconocido y que el esfuerzo del trabajo no queda en vano.



’Le compartí inclusive a mi mamá, a mi papá, les informé porque el día 2 de marzo era el aniversario de mi padre. En ese tiempo él estaba en cama, él tenía problemas de pulmones y la verdad estaba tan emocionado que se levantó y le dio un abrazo muy grande a mi mamá, estaba feliz’, rememoró Juan Hernández Mercado, quien fue acreedor a la Presea Estado de México 1999.



Para Esteban Peláez, la emoción no fue menor: ’Yo le marqué a mis padres y les avisé, les dije, les expliqué cómo es el tema de la Presea. Ellos viven en Cancún y me dijeron: No te preocupes, vamos a viajar, vamos a acompañarte. Avisé a mi familia, o sea, tratas de informarle a los amigos.



’Yo creo que no hay mejor manera de que el esfuerzo de un compañero periodista se vea reconocido como a través de esta Presea, no hay una mejor fecha propicia como el Aniversario del Estado de México para recibirla, por ejemplo, y recibirla, saber que eres una persona distinguida de entre más de 17 millones de habitantes, pues es un mérito adicional, es una gran responsabilidad’, agregó el periodista, quien recibió la Presea Estado de México 2019.



Tanto para Esteban, con 26 años de carrera periodística, como para Juan, con 44 años dedicado al periodismo gráfico, la recepción de este reconocimiento entraña un sentimiento especial, difícil de describir.



’Pues mucha información que he cubierto, de todo, y cada una me ha dejado muchas satisfacciones, por ejemplo, cubrir un partido de futbol, una final de un partido de futbol es emocionante, si, a mí me tocó cubrir aquí en Toluca pues varias, he cubierto varias finales de futbol; cubrí cuando estuvo aquí el mundial en Toluca, igual, cubrí información, en espectáculos, he cubierto muchos eventos de artistas famosos, en la política, pues igual’, señaló Juan, reportero gráfico del periódico 8 columnas.



Con vivencias similares, Esteban coincide con Juan en que la recepción de la Presea, es algo singular.



’Creo que el hecho de que toda mi vida he ejercido el periodismo regional, toda mi vida he estado dedicado al trabajo en el ámbito periodístico, sí es muy gratificante el que te distingan en tu trabajo, creo que podría ser de las grandes dichas que esta vida te regala, eso sí, estoy seguro de que es una gran dicha de las que no te puedes borrar, no se borran, son memorables toda la vida, en verdad, toda la vida’.



En entrevistas por separado, realizadas vía Zoom, ambos periodistas invitan a los profesionales del periodismo y la comunicación a buscar la oportunidad de vivir este momento, a postular o postularse para este galardón, que será entregado el próximo 2 de marzo en la ceremonia del aniversario de la fundación del Estado de México.



’Yo espero que mis compañeros del gremio vean como yo la posibilidad de recibir esta Presea, que inscriban, se registren en esta convocatoria es un mérito que seguramente se merecen, que muchos son seguro candidatos a recibirla y que se registren, la verdad es que la experiencia de recibir esta Presea vale la pena’, apuntó Esteban, actual Director del periódico Heraldo Estado de México.



’A los compañeros reporteros gráficos, a los reporteros escritos, columnistas, caricaturistas, que se inscriban a la Presea Estado de México, la verdad es un reconocimiento que este Gobierno y los anteriores gobiernos han hecho, es para la gente capaz, la gente que ha destacado, la gente profesional en el ámbito del periodismo y esta Presea es la verdad un gran logro y el que la obtenga sería bien reconocido’, concluyó Juan Hernández.



Pueden registrar su(s) candidatura(s) en el portal electrónico del Gobierno del Estado de México http://www.edomex.gob.mx/; se dispone hasta el 31 de enero para realizar las postulaciones.