Evocan en Costa Chica más de 30 años de lucha de Félix Salgado con el pueblo de Guerrero

En la Costa Chica se hizo presente un fantasma demasiado vivo: el del Éxodo por la Democracia, que encabezó Félix Salgado en 1999, tras haber sido despojado del triunfo en la elección de gobernador de ese año.



En Cruz Grande, campesinos de este municipio y de Cuautepec recordaron cuando caminaron hacia la ciudad de México para protestar contra el fraude electoral y otras luchas donde estuvieron juntos.



Salgado Macedonio visitó este municipio, como parte de una gira por la región para tomar protesta a los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.



La gira inició en San Marcos, y posteriormente visitó Cruz Grande, Ayutla, Tecoanapa y concluyó en Tierra Colorada.



En Cruz Grande lo esperaban habitantes de este municipio y de Cuautepec. Aquí, los campesinos, algunos ya de la tercera edad, recordaron aquel recorrido cuando Salgado Macedonio compitió por la gubernatura e incluso por televisión a nivel nacional se había dado a conocer su triunfo, pero minutos después la información se revirtió.



Cuando estaba en desarrollo la asamblea informativa, un grupo de los exodistas de aquellos años se acercó al frente, y Salgado Macedonio recordó los más de 30 años de lucha que compartieron juntos.



’Se acuerdan de Las Flechas?’, preguntó. ’Sí!’, respondieron a coro. ’¿Del Éxodo?’; ’¡Sí!



El campesino Antonio Gallardo Felipe sacó, orgulloso, de una bolsa de plástico, los gafetes del Éxodo de él, su esposa, y de su suegro.



’Ahí está, miren cómo lo conserva, con tanto amor, con tanto cariño. Esto ve la gente, la verdadera gente, generosa, que da todo sin esperar nada’, dijo Salgado Macedonio.



Fue un encuentro emotivo, como de quien recibe en su casa a un viejo amigo con el que tiene muchas anécdotas en común.



Cuando el evento terminó y mientras el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación se despedía, una persona tomó el micrófono: ’Cómo no querer a Félix Salgado -dijo-, si muchos crecimos acompañándolo en la lucha, desde niños lo hemos visto’, señaló.



Antes, en San Marcos, Salgado Macedonio hizo un llamado a los próximos candidatos de todos los partidos a llevar una campaña ’de altura, civilizada, de proyectos de propósitos, sin descalificaciones y sin guerra sucia’.



En el primer municipio de la gira, municipio hizo el llamado a los demás candidatos, una vez que sus partidos los designen, para hacer ’que Guerrero sea modelo en cuanto a sus campañas.



’No tiene caso, no tiene sentido, la gente conoce ya cada quien a las personas que estamos en la palestra, no es necesario tanto lodo, tanta tierra. ¿por qué? Porque a mí como el burro que echaron al hoyo para que se muriera y le echaban tierra y le caía en cuanto lomo y se sacudía y a medida como le seguían echando tierra se iba rellenando el hoyo y el burro salió’, dijo.



En todo el recorrido, Salgado precisó que no está en campaña sino construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, de conformidad con el cargo que recibió el 30 de diciembre de parte de la dirigencia nacional de Morena.