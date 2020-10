Evodio suma y suma; se une a su proyecto Alicia Sierra, ex diputada y ex secretaria estatal de Cultura

La ex diputada local y ex secretaria estatal de Cultura, Alicia Sierra Navarro, decidió unirse ayer por la mañana, junto con su estructura, al proyecto que encabeza Evodio Velázquez Aguirre rumbo a la gubernatura del Estado de Guerrero. ’Gracias Evodio, estoy contigo y sabes que cuando me comprometo no te fallo.’



En el salón Dorado de esta ciudad platera Sierra Navarro explicó que confía en el exalcalde porteño, ’porque es un hombre que viene desde abajo; sabemos que tiene liderazgo, tiene estructura, tiene conocimiento, pero lo más importante es que sabe escuchar, y qué necesitamos en estos momentos para que alguien dirija el Estado de Guerrero, pues una persona como él, que escuche las propuestas.’



Agregó que ’Taxco por estar en la zona Norte no le dan la importancia porque somos poquita gente, poquitos votos, pero quiero decirles que les hemos dado renombre a Guerrero a nivel internacional. A mí lo que me interesa es tener un gobernador que voltee a ver a Taxco, que se comprometa con Taxco en su desarrollo económico, traer inversión, trabajos para nuestros jóvenes y más cosas.’



Ante esto Evodio Velázquez señaló que Alicia Sierra es ’una amiga con quien tuve la fortuna de compartir la Legislatura 59, una mujer dinámica, respetuosa, profesional, querida y que sin lugar a dudas hoy me compromete a seguir adelante, gracias amiga.’



Acto seguido explicó su plan de trabajo, las obras y acciones más importantes que realizó en Acapulco, detalló los problemas políticos a los que se enfrentó por ser un alcalde de otro partido distinto al gobierno federal y estatal, y habló sobre los problemas de Taxco como la huelga minera que se ha extendido por más de 13 años, además de temas como el desarrollo económico de la ciudad.



Durante su visita a Taxco Velázquez Aguirre sostuvo otras dos reuniones, una con integrantes de la masa y la tortilla y el club de periodistas de la ciudad; más tarde se reunió con miembros del Club Rotario.

En toda la gira de trabajo estuvo acompañado por la también taxqueña y secretaria general del PRD, Ivet Díaz Bahena; así como el dirigente de Renovación Guerrero Perfecto Rosas.