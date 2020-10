Ex alcaldes que dañaron Acapulco no pueden ser gobernadores: Javier Solorio

Al criticar que los que dañaron Acapulco busquen la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, como es el caso de Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto, Zeferino Torreblanca Galindo, entre otros, el síndico porteño Javier Solorio Almazán, fue enfático en señalar que la 4T no es de simulaciones, por lo que auguró que quien abandere el partido ’guinda’, será un personaje ’limpio’, sin antecedentes de corrupción, advirtió.



En conferencia semanal de Acciones y Resultados, Solorio Almazán informó que todos los días salen a relucir las problemáticas de Acapulco, sobre todo en la zona Diamante, donde los desarrollos inmobiliarios causaron un daño ambiental irreversible, ’lo digo con mucha responsabilidad. Hubo alcaldes corruptos y cabildos que se prestaron a la corrupción, porque un cambio de uso de suelo no lo puede ordenar un presidente municipal, sino que tuvo la disposición de la mayoría del cuerpo edilicio’, comentó.



Manifestó que sin el ánimo de echar culpas, el pueblo es sabio y sabrá elegir a los mejores representantes, ’la gente ya los conoce y con esta revolución de conciencias que se registró en 2018 para que ganara nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, será muy difícil que esos personajes que se enriquecieron a costillas del pueblo, sigan en la política, con el único propósito de beneficiarse personalmente, sin pensar en el bienestar de la ciudadanía’, acotó.



A pregunta expresa de qué opinaba sobre la renuncia del ex delegado de los Programas Federales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, destacó su labor pata representar a AMLO y manifestó que en su gestión, se apoyaron a dos de cada tres guerrerenses, algo histórico que no se había dado en varias generaciones, finalizó.