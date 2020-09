Ex Comisariado invade tierras y causa conflictos agrarios en Mecatán

Por Edmundo Virgen



Un consumado delincuente y ecocida con al menos tres demandas penales resulto el ex comisariado ejidal de Mecatán, municipio de San Blas, Antonio Gutiérrez Diaz, alias "el Charranas", quien durante su período como presidente del ejido del 2014-2017, en forma por demás fraudulenta se apropió de unas 200 hectáreas ubicadas en el cerro La Ermita, donde con la complicidad de unos 40 sujetos de dudosa conducta que no son del ejido a quienes prometió regalarles tierras, devastó y prendió fuego a más de mil árboles de distintas variedades, provistos de machetes y motosierras, causando graves daños a la flora y la fauna, hechos totalmente condenados por los 400 ejidatarios de Mecatán.



Los denunciantes explicaron, que Antonio Gutiérrez Diaz por este delito fue denunciado ante el Agente del Ministerio Público con sede en Jalcocotán, donde se levantó el oficio DGPJ/25401/18, pero hasta la fecha no ha pasado nada.



La PROFEPA y la SEMARNAT están enterradas de lo sucedido pero no han intervenido, incluso el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya tiene conocimiento de esta situación porque durante su segunda visita a Nayarit se le entregó un documento explicándole este problema, pero avanza el tiempo y esta ilegalidad persiste, ya están por cumplirse casi 6 años y estas personas siguen posesionadas de esos terrenos de uso común que son propiedad de los 400 ejidatarios.



Cabe señalar que Antonio Gutiérrez Diaz, quien ni siquiera es de Mecatán, ya que es de origen santiaguense, constantemente acompañado de sus cómplices le da por amenazar de muerte a los ejidatarios que le exigen el desalojo de esas tierras y la situación se vuelve cada vez más peligrosa ya que estos sujetos portan armas de fuego y hacen alarde de estar protegidos por autoridades estatales y federales.



De igual forma, los ejidatarios de Mecatán manifiestan, que no están dispuestos a permitir que una persona solo por su mero gusto pretenda adueñarse de las zonas de uso común que son propiedad de las familias de los ejidatarios porque ese no es el procedimiento, ya que ni siquiera un comisariado ejidal puede adueñarse de tierras puesto que para esto, existen procedimientos legales y cualquier dotación de tierras se debe dar con la autorización de la asamblea ejidal y con la presencia de un representante de la Procuraduría Agraria.



Para finalizar, los ex comisariados ejidales representantes de los 400 ejidatarios, solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades Federales para que intervengan, se apliquen las leyes, y se evite un posible derramamiento de sangre.