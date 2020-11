Ex dirigentes perredistas se unen a Morena; ’vamos por la transformación de Guerrero’, dicen

Ex dirigentes del PRD en Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Petatlán y Chilpancingo, anunciaron su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de asegurar que en 2021, Guerrero seguirá el camino de la Cuarta Transformación del país.



En conferencia de prensa, realizada en un restaurante del Zócalo acapulqueño, los ex dirigentes y liderazgos del Sol Azteca argumentaron que dicho instituto político se olvidó de sus ideales, ’vimos que sólo se preocuparon y ocuparon de sus ambiciones personales y desdeñaron al pueblo guerrerense hasta sumirlo en la pobreza extrema y corrupción’, dijeron.



Los izquierdistas mostraron su respaldo al diputado local con licencia morenista, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ’Pablo representa la verdadera 4T y como ciudadanos nos definimos para que sea el candidato del partido guinda a la gubernatura de Guerrero’, expresaron.



Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, manifestó que el movimiento obradorista no busca pactar ni ’negociar’ con entes políticos que se consideran de la cúpula partidaria, ’nosotros desde hace 20 años hemos recorrido cada uno de los municipios y allí conocimos liderazgos reales, los cuales anteriormente eran utilizados por personajes oscuros, pero que ahora tendrán un protagonismo fundamental para triunfar en los comicios venideros’, acotó.



En dicho evento, también estuvo la diputada local de Morena, Mariana García Guillén; el dirigente de izquierda en Chilpancingo, Asunción Martínez, consejeros morenistas, entre otros invitados.