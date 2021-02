Ex fiscal de Guerrero asume defensa de presunta víctima de Félix Salgado

www.guerrerohabla.com

ACAPULCO, Gro., 3 de febrero de 2021.- El ex fiscal general de Guerrero, Xavier Olea Peláez asumió la defensa legal de la militante de Morena que denunció al precandidato de Morena a gobernador, Félix Salgado Macedonio, por presunto abuso sexual.



De acuerdo con el portal Animal Político, Olea Peláez confirmó que será ’representante probono’ de la militante de Morena que denunció la presunta agresión ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y a las instancias del partido, por los hechos que habrían ocurrido en 1998.



El ex fiscal dijo que como parte de su estrategia legal, una de sus primeras acciones es el promover un juicio de amparo por el no ejercicio de la acción penal determinado por la PGR en contra de Salgado Macedonio.



Además presentará un recurso legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, en el que acusará al gobierno de Guerrero y al Estado mexicano de obstrucción de justicia y de vulnerar los derechos de la presunta víctima. Xavier Olea consideró que no puede ser gobernador un político acusado de abuso sexual.



’Es muy malo para Guerrero. Sería un pésimo gobernador, primero, porque toda la poca inversión que hay en el estado se iría en función de cómo es el sujeto, tan es así que se fue cuando él era presidente municipal.



’En segundo lugar, no puedes tener un gobernador o un candidato que esté acusado, formal o no formalmente –porque realmente existen solamente dos denuncias: una que (derivó) al no ejercicio (de la acción penal) y otra que yo manejé como fiscal (de 2016)’, señaló en entrevista.



Como informó Quadratín, Brenda, una militante de Morena, dio su testimonio al influyente diario español El País, y aseguró que casi al finalizar la campaña para senador de 2018, Salgado Macedonio abusó de ella en un bar. ’Estaba muy alcoholizado, me tomó de la cabeza, me agarró mis cabellos, apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca.



Yo le dije: señor, no es correcto, esto no está bien, yo no le he faltado al respeto y no le he hecho nada para que me falte al respeto. Me dijo: ‘no pasa nada, no seas sangrona’’, señaló la militante