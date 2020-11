Ex presidente del PRI de Texcoco renuncia a su partido y coquetea con Morena

Texcoco, Méx.- Después de 42 años de haber militado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en donde ocupó diveros puestos, Héctor Olvera Enciso renuncia a este partido para coquetear con Morena.



En una conferencia de prensa, el ex priísta texcocano dijo, "después de 42 años me dí cuenta que en el Revolucionario Institucional no se puede hacer política y actualmente este instituto político parece un club de amigo".



Olvera Enciso confirmó que actualmente mantiene pláticas con la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas y con Higinio Martínez Miranda y aseguró que, no ve muy lejos la posibilidad de unirse al partido Morena.



El también 12º regidor de Texcoco, eligió el trabajo que actualmente el gobierno municipal realiza en todo el municipio, aseguró que dentro de esta administración él ha realizado diversas gestiones en materia de obra pública.



Héctor Olvera Enciso durante 4 años y 10 meses, se desempeñó como presidente del comité municipal del PRI, posteriormente en el años 2018, logró ser candidato a regidor por este partido y con la pobre votación que obtuvo este partido, logró entrar al actual cabildo.