Ex presidentes Calderón y Peña Nieto deben ser investigados por el caso García Luna: senador de Morena Salomón Jara Cruz



· Ex titulares de SEGOB, PGR y CISEN deben aclarar lo que sabían sobre las andanzas del que fuera Secretario de Seguridad Pública.



El senador Salomón Jara Cruz solicitará que al Fiscalía General de la República (FGR) investigue de manera formal a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, al haber sido superiores jerárquicos del entonces Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, mientras este sostenía una relación de complicidad con líderes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.



El legislador morenista señaló que la solicitud se basa no solamente en la información conocida hasta ahora de la investigación en contra de García Luna en México y el juicio criminal que enfrenta en los Estados Unidos sino que también en las recientes declaraciones realizadas por la ex Embajadora norteamericana en México, Roberta Jacobson, a un medio de comunicación.



’Para nosotros resultaba inversímil que García Luna hubiera iniciado o mantenido lazos de colaboración con narcotraficantes sin que sus superiores jerárquicos, es decir, los ex presidentes, estuvieran enterados y lo que menciona la ex Embajadora nos da la razón’, expresó.



Dijo que son muchas las preguntas que surgen de la entrevista a la ex Embajadora Jacobson: ¿los expresidentes fueron enterados de los probables actos ilícitos de García Luna?, y si estaban enterados, ¿fueron omisos o parte de una red de complicidades, o ambos?



’También tenemos que preguntarnos por la actuación de los Secretarios de Gobernación, Procuradores Generales de la República y directores del CISEN de esos sexenios, porque al ser responsables de la seguridad nacional debieron tener información sobre las alianzas y complicidades de la delincuencia organizada con funcionarios corruptos, y si la tuvieron, ¿qué hicieron con esos datos?’, cuestionó.



Finalmente, el senador Salomón Jara señaló que esta investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades, porque se trata de esclarecer la probable comisión de delitos de alto impacto, entre ellos traición a la patria, por parte funcionarios del más alto nivel en el gobierno mexicano durante los dos sexenios pasados.