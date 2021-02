Ex presidentes de México se dan vida de Reyes

En tanto ex presidentes de México, como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, después concluir su mandato, se dan vida de Reyes. ’el pueblo de México tiene una deuda con el Banco Mundial, de once billones de pesos, deuda casi impagable, y para calmar a los usureros internacionales, el gobierno de México, paga dos millones de pesos diarios de intereses.



Y, si alguno de estos pillos actualmente con esta pandemia del Coronavirus-19, gobernara México, seguro a las ratotas pianistas ya les hubieran servido como pretexto para endeudar más al país, Comento para medios de comunicación el actor Damián Alcázar.



’Palos de ciego’ … Eso es lo que están dando tanto el gobierno federal como el sector salud, en la programación de aplicación de vacuna Covid-19, a personas adultos mayores de ambos sexos, Según su servidor, no se debe programarse la vacunación a toda la población a través la relación de pacientes, existente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ISSEMyM, ISSTE, estas instancias de salud, cuentan con padrón de sus pacientes, si el sector salud quiere agilizar la vacunación, sería mejor entregar a estas coacciones el lote de vacunas que les corresponde, y aplicarla, esto evitara aglomeraciones en clínicas y hospitales, la saturación de redes sociales…Es humilde opinión y propuesta.



’Vivito y coleando’, reza un dicho, que le queda a la medida a políticos, refugiados en los partidos, PRI, PAN, PRD, así como de organizaciones sociales enemigos a muerte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, seguro esos ’lideres’, le estuvieron rogando a santos de su devoción, pagando fuertes cantidades a Chamanes de Catemaco, para que a, AMLO, se lo llevara a la tumba el microbio del Covid-19, y así poder volver al poder, para continuar robando al pueblo de México. Pero como dice el dicho Dios, no cumple caprichos ni endereza jorobados, Así es que, por la falla de sus chamanes y santos de su devoción, los políticos ladrones, tendrán que tolerar unos años más a AMLO.



Candidatos a ocupar diversos cargos de elección popular, ya iniciaron la cacería de clientela electoral, los más riquillos y atrevidos ya realizan conferencias de prensa en lugares suntuosos, con la presencia de reporteros de diversos medios de comunicación a su modo, y claro con la intención de que reporteros hablen bien del candidato en turno, les vienen entregando ’su chayo de 200, a 300 pesos, a cada uno.



Otros políticos, más atrevidos, vienen creando reuniones en domicilio particular, haciéndoles entrega de despensas alimentarias, algunos pesos, siempre y cuando su clientela electoral les haga entrega de copia de su credencial de elector, y a modo de engaño, dicen a las personas, ya están en la lista de ser votantes a su favor. Está claro que políticos engañadores, no han olvidado sus viejas mañas, y, pobladores siguen sin entender, no deben vender su voto, aunque claro en estos tiempos de pandemia no les cae mal unos pesos y la cajita con productos domésticos,



Más de…Descarados, y sinvergüenzas políticos que actualmente se desempañan como servidores públicos, quienes durante su gestión no se ocuparon por realizar obra de beneficio social que valga la pena mencionar, sin recato alguno lanzan su candidatura para reelegir su permanencia en el cargo que actualmente desempeñan. Raymundo Martínez Vite, y Rigoberto Salgado Vázquez, Alcalde de Tláhuac, y diputado por el VIII distrito de la misma circunscripción respectivamente.



Pareja de rufianes quienes bajo la sombra de Morena, con más pena que gloria han eximido sus cargos, ambos sujetos sin escrúpulos, posiblemente para obligar al electorado de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, presuntamente suspendieron el suministro de agua ’potable’, presumiendo de una avería en sistema de bombeo, ’pronto será reparado el desperfecto, no olviden votar el dos de junio por nosotros’, autentico chantaje electoral de esta pareja infernal, antes perredistas.



La verdad siempre sale a luz, pero hasta entonces debemos seguir luchando y no con palabras sino con acciones. Excelente Día.