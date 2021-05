Ex priistas se suman a la campaña de Evelyn Salgado en Chilpancingo

Ex miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chilpancingo, se sumaron este jueves a la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, además de convocar a los capitalinos a votar cuatro de cuatro por el partido ’guinda’ en la entidad.



El actual diputado Jorge Salgado Parra, la ex legisladora María Luisa Vargas, América Astudillo, entre otros liderazgos, manifestaron que su apoyo será para Morena y aseguraron que ’Evelyn Salgado será la primera gobernadora en la historia de Guerrero’.



Por su parte, la abanderada morenista Evelyn Salgado comentó que desde niña participó en los movimientos sociales y que la lucha de izquierda se consolidará el próximo seis de junio, cuando los guerrerenses salgan a votar masivamente por Morena y la Cuarta Transformación sea una realidad en la entidad’, manifestó.



También, felicitó a la candidata por la presidencia municipal en Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y comentó que actualmente las mujeres tienen una importante influencia en la política, ’nosotros somos pueblo y si varias mujeres intervenimos en las decisiones trascendentales de nuestro estado, les aseguro que lograremos ser ejemplo no sólo en México sino a nivel internacional’, expresó.



Por su parte, Félix Salgado llamó a la unidad de militantes y simpatizantes de Morena, ’hay que olvidarnos del robo que nos hizo el INE y del TFEPJF y hay que concentrarnos en ganar los comicios, porque la próxima gobernadora será una mujer íntegra, honesta y con la capacidad de sacar adelante a esta hermosa entidad’, acotó.



En el evento, desarrollado en la emblemática colonia Galeana, de la capital guerrerense, también estuvieron las diputadas locales Yoloczin Domínguez Serna y Mariana García Guillén, dirigentes sociales, empresariales, entre otras personalidades.