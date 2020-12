Exalcalde del PAN ofrecía ’vales’ para sacar dinero del erario

Con no otro documento que no fuera el de su ’firma’ y promesa de pago, el exalcalde panista de Tlaxcoapan Jovani Miguel León Cruz disponía de recursos del erario para poderlos gastar de forma personal, conducta que se convertirá en una denuncia penal por parte del Concejo Municipal de Tlaxcoapan.



La acusación a Jovani Miguel no es sino otra ’raya más al tigre’, toda vez que el susodicho no puede salir del municipio por enfrenta run proceso de fraude, además que sostiene diversos amparos para evitar su arresto para acciones derivadas de la Auditoría ya sea municipal o estatal por el presunto desvío de recursos.



Entre los logros del exalcalde, que anteriormente formara parte del comité directivo del PAN que hoy sigue manteniendo su poder sobre dicho partido, se encuentra el de haber sido señalado por presunto huachicoleo, siendo captadas patrullas del ayuntamiento transportándolo así como una bodega de su propiedad donde se resguardaba el presunto combustible ilícito.



La denuncia ciudadana señala la utilización de ’vales’ que en conjunto suman una cifra que ronda el millón de pesos, con los que el ex Presidente Municipal Jovani Miguel León Cruz solicitaba préstamos personales a la caja de la Tesorería Municipal y los cuales no fueron pagados.

INDIGNANTE DESFALCO DEL EX ALCALDE JOVANI MIGUEL EN TLAXCOAPAN



DEJA VALES SIN PAGAR EN TESORERÍA POR 1 MILLÓN DE PESOS... Publicado por Grito Informativo en Martes, 1 de diciembre de 2020