Exalcaldes panistas fueron los más transas en Hidalgo: acaparan amparos

Los exalcaldes hidalguenses emanados de Acción Nacional (PAN) resultaron ser los más ’transas’ de la entidad, toda vez que hasta este momento, una tercera parte de ellos ya tramitó amparos para evadir la acción de la justicia por sus probables malos manejos del erario y en la Función Pública.



No es casualidad que de 6 amparos promovidos por exalcaldes que recién el viernes dejaron su puesto para que fueran sustituidos por Concejos Ciudadanos, 5 de ellos llegaran al poder mediante la bandera de Acción Nacional.



La cifra de alcaldes que teme pisar la cárcel por sus malos manejos alcanza a uno por cada tres que estuvieron en funciones bajo las siglas del PAN.

Pero la cifra anterior no debe causar extrañeza, toda vez que como reveló este medio, Más de la mitad de alcaldes panistas en Hidalgo (8 de 15), han sido señalados por nexos con bandas criminales .



Además de los presuntos desvíos cometidos por los hoy exalcaldes panistas, también existen denuncias por diversos funcionarios y ciudadanos en su contra por abusos cometidos en el poder.



María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, exalcaldesa de Apan, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Independientemente de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEH) que superaron los 12 millones de pesos solamente entre 2017 y 2018, los mismos regidores de su demarcación la han acusado de irregularidades respecto a los negocios que mantiene con un equipo de futbol de 2da división y los ejidatarios la acusan de “venderse” con Grupo Modelo, pues facilitó todo lo que pudo para que dicha empresa saqueara el agua de una de las zonas considerada entre las más desérticas de la entidad.



El expresidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños ya enfrenta un proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que ha promovido hasta el momento tres amparos, encontrádose preso en este momento.



De igual manera, Pascual Charrez, quien fuera presidente municipal de Ixmiquilpan, presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Es vinculado con el grupo delictivo de Los Hades.



El exalcalde de Zimapán Erick Marte Rivera también interpuso dos amparos, uno contra la Procuraduría de Justicia y otro contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, pues además de las observaciones de ASEH que comparte con sus correligionarios, también figura como uno de los 17 objetivos criminales que persigue el Estado por su relación y protección del crimen organizado.



A la lista se agregó el expresidente de Tlaxcoapan Jovani Miguel León Cruz, quien es consentido de la dirigencia estatal del PAN, al grado que paga una multa por sus desvíos como integrante del pasado comité directivo sin dictarle sanción alguna.



León Cruz, además de los procesos administrativos en su contra que pudieran derivar en una acción penal, fue demandado por los mismos ciudadanos por haber cometido fraude en su contra. Mientras se resuelve el juicio de amparo, las autoridades tomaron como medida de apremio el que no saliera de su municipio en tanto se resolvía, aunque la orden judicial no habría sido obedecida.



El otro exalcalde amparado, aunque no de extracción panista y que completa la lista de 6 es Humberto Pacheco Miralrío, expresidente de Mixquiahuala que asegura que los “hackers” fueron responsables de sustraer millones de pesos de la cuenta pública.



A los cinco exalcaldes panistas señalados por ampararse y que suman una tercera parte del total de azules que llegaron al poder, podrían sumarse en los próximos días la exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, denunciada por sus exfuncionarios por favorecer a sus cercanos en obra pública; el exalcalde de Xochiatipan, denunciado por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo por un conflicto territorial donde en mayo pasado hubo disparos con arma de fuego; el exalcalde de Epazoyucan Raúl Armando Padilla Islas por el delito de “falsedad ante la autoridad” notificado por el TEEH a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) para que ejerza acción; la exalcaldesa de Atitalaquia María Antonieta Herrera Jiménez también fue denunciada por amenazas de muerte hacia una regidora por la que ya fue sancionada por violencia de género.