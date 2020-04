Excanciller cuestiona acuerdo que deja "deuda política"

México. 15 abril, 2020.- La senadora Claudia Ruiz Massieu cuestionó el acuerdo con Estados Unidos para que México redujera sólo 100 mil barriles diarios en su producción petrolera para buscar estabilizar el precio, pues eso deja una "deuda política" con aquel país "cuyo alcance no conocemos".



"Hagamos un balance: sí se redujo la cuota de barriles en el compromiso de México ¿pero a cambio de qué? ¿A cambio de minar la confianza de la OPEP en nuestro país? ¿A cambio de una posible afectación del mercado mexicano de petróleo?", inquirió la legisladora del PRI y extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



"Porque, por ejemplo, Arabia Saudita ya dijo que va a aplicar descuentos al petróleo que vende a los países asiáticos, que también consumen nuestro petróleo", dijo al externar sus dudas sobre el acuerdo y que el gobierno mexicano no ha clarificado totalmente.



"Yo creo que esta es una muestra más de los claroscuros de la visión que tiene este gobierno sobre su papel en el escenario internacional. Y lo más importante: una deuda política con Estados Unidos cuyo alcance no conocemos".



Recordó las declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump en el sentido de que habrá una compensación por la reducción que Estados Unidos haría en 250 mil barriles diarios en su producción para apoyar la propuesta de México ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



"¿Entonces qué negociamos a cambio de eso? No está claro. Y creo que ahí es donde tenemos que estar muy atentos, cuál fue la deuda que nosotros incurrimos con Estados Unidos ¿Valía realmente 300 mil barriles petróleos incurrir en una deuda política que no sabemos su alcance con ese país?", insistió.



La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agregó que el inminente proceso electoral estadunidense pone a México en una situación vulnerable.



"Y genera confusión en el ambiente, y México, otra vez, pues a dos fuegos y a la mitad de una contienda electoral en la que todo nos va a impactar, pero no debemos ni podemos incidir.



"Sin duda que hay una desconfianza hacia México por parte de los demócratas, que ven cuando menos raro algunas de las decisiones que hemos tomado y cómo hemos alineado algunas de nuestras decisiones a los intereses y a las políticas del presidente Trump, y esta es una muestra más", sostuvo.



Criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de confrontar en lugar de acordar. "Y vemos a un presidente que está haciendo lo que no se debe hacer en una crisis: polarizar, politizar, enconar, en lugar de buscar un esquema de coordinación y de cooperación".



"Por eso los gobernadores dicen: en mi estado no te metas, yo soy la autoridad para decidir temas de salud y de seguridad.



"Y vemos esa misma confrontación que llevó ya el presidente Trump a las instancias internacionales al anunciar que le retira los fondos a la Organización Mundial de la Salud, politizando al exterior, politizando al interior, para consolidar una base, y en su apuesta por la elección de noviembre, que coincido no está decidida", finalizó.