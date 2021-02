Excesiva demanda de vacunas

Entre 65 y 70 mil llamadas por segundo recibió la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, para el registro para de adultos mayores, una sobredemanda inusitada que habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 y protegerse y proteger a los demás del COVID-19 dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Aclaró que no hay ningún problema, no pasa nada porque en unos pocos días ya ésta curiosidad inicial se empezará a organizar y lo que recomendamos es, por un lado, esperar, no se desespere, si hoy no lo logró hacer, espérese uno o dos días; de todos modos, la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación, es exactamente como las llamadas telefónicas.

Por el otro lado, indicó, el ingeniero César Vélez, director de Tecnologías de la Información de la secretaría de Salud, ampliará la capacidad instalada funcional de los servidores de arrendamiento para tener un mayor respaldo con recursos que se usaban en otras aplicaciones, temporalmente van a ser destinadas a esto, pero seguirá funcionando la plataforma.

La capacidad del Estado mexicano, consideramos, está a prueba y la decisión del pueblo mexicano de confiar en la ciencia médica, pese a los rumores en contra, también está a prueba aun cuando la elaboración de un amplio portafolios va en contra del calendario de elaboración de las vacunas que, de acuerdo a la misma información de López-Gatell, tardan un promedio de doce años para elaborarlas y aplicarlas a la población.

TURBULENCIAS

Félix Salgado, puede ser candidato, no gobernador

Ante el rechazo generalizado, Morena impondrá al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernar de Guerrero, pero si los votos contaran y el pueblo participara, no sería ni debe ocupar tal cargo, por respeto a las instituciones y a la sociedad en general que demanda castigo a las violaciones a la Ley y a las mujeres. Y pese a ello, hasta la misma ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero lo apoya, en contra de su misma condición de mujer y de respetada jurista, pero sólo así se sostienen en los cargos, aun en contra de su moral y de sus convicciones…La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se defiende sus detractores –’que no me bajan de pendeja’- y afirma que tiene dos doctorados en la materia, tanto en administración pública como en economía…Siguiendo los pasos del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el panista Ricardo Anaya supuestamente recorre el país para impulsar por segunda ocasión su candidatura presidencial, sólo que le falta sensibilidad política y social, liderazgo e identidad con el pueblo, cuestiones en las que AMLO está sobrado…De acuerdo al periodista José Martínez, la decisión del empresario Carlos Slim Helú de atenderse de covid-19 en el Instituto Nacional de Nutrición ’Salvador Zubirán’, fue para enviar un mensaje en el sentido de que si cuenta con todos los recursos para ser atendido en cualquiera de los hospitales del mundo o ser atendido por expertos extranjeros, lo hizo en una institución pública, pero el mensaje no fue captado por quien se atiende como rey en un Palacio. Eso marca diferencias en un pueblo como el nuestro…Curiosamente la vacuna Sputnik la mañana del martes 2 de febrero, Día de la Candelaria, la vacuna rusa Sputnik fue avalada por la revista científica británica Lancet y por la noche Cofepris la dio luz verde. Seguramente no influyeron factores externos para tal decisión aun cuando se sabe que 54% de los rusos la rechazan y en México hay quienes afirman que ’es de segunda’…

