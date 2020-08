Exceso de partidos

La proximidad de otorgarle el registro a cinco nuevos partidos políticos que podrán competir en los comicios federales del año próximo, hace de esa elección la de mayor participación de partidos en la historia posrevolucionaria del país.



Superarían la cifra que se mantiene como máxima que ocurrió en 2003, cuando once organismos con registro se presentaron a una elección federal en la que mostraron no contar con el sustento necesario para preservar ese registro varios de los competidores.



A los ya reconocidos y todavía vigentes PAN, PRI, PRD, MC (llamado entonces Convergencia), PT, PVEM, se sumaron otros que quedan como simple anécdota: Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Liberal Mexicano, Fuerza Ciudadana, México Posible, Alianza Social, los que no resistieron su paso por las urnas, al no recibir apoyo de los ciudadanos.



En esta ocasión, de acuerdo con los datos filtrados desde el organismo electoral, cinco nuevos partidos recibirán el visto bueno para sumarse a los siete existentes y competir, aunque no en igualdad de condiciones con los partidos que recibieron el voto ciudadano suficiente para reforzar su registro.



Los cinco nuevos partidos contarán con subsidio de gobierno para sus campañas electorales, aunque este es distante de las cifras que obtienen los que vienen de una elección pasada, pero además de ello, no podrán establecer alianzas con otros organismos como sí pueden hacerlo los partidos con registro anterior y tendrán que ir solos en su esfuerzo por arrancarle las simpatías del voto a los electores.



Y aunque se han endurecido los requisitos para obtener el registro, que en este caso se da condicionado, en cada elección surgen otros partidos políticos que son respaldados por el erario público, aunque sin aumentar el gasto, ya que se trata del mismo dinero que es repartido, aunque no equitativamente, ya que las cantidades fuertes se la llevan los de registro definitivo.



Con todo y ello, los partidos, se considera, siguen siendo un negocio lucrativo al que muchos le quieren apostar, sin importar que no alcancen el nivel de competencia, ya que en su primera participación, la idea es la de alcanzar el mínimo de los sufragios necesarios para intentar en la siguiente establecer alianzas lucrativas que les permitan el crecimiento.



Sin importar que en esta administración federal las cosas ya no pinten tan entusiastas como en las pasadas, muchos políticos de antaño, con pasado en otros partidos, se presentaron ante el INE para buscar el respaldo necesario para la creación de otros partidos.



Y aquí es donde salta la pregunta, en verdad el país requiere de otros partidos, acaso no basta con los siete existentes, algunos de los cuáles son considerados como negocios familiares o unipersonales.



En 2018, compitieron nueve partidos, de los que dos no consiguieron los suficientes votos para subsistir, Nueva Alianza y Encuentro Social. Los dos partidos desaparecidos son de los que se formaron nuevamente para conseguir el registro, aunque con nombre diferente, tratando de mostrar que cuentan con el respaldo ciudadano necesario para ello.



México es un país con 120 millones de habitantes y poco más de 80 millones de votantes, aunque no todos acuden a las urnas, ya que los comicios registran participación promedio de 50 por ciento, sin que la creación de nuevos partidos represente un aliciente para que los electores apáticos concurran a las urnas.



Ya se verá en junio de 2021 si en verdad México requiere de tantos partidos, para diversificar el voto y mostrar un mosaico de ideologías.



Dentro de lo complicado que ha sido la pandemia, con miles de contagio y de muertos en México, una buena noticia la representa la posibilidad de que se cuente con una vacuna contra Covid-19 antes de que finalice el año, mediante un proyecto que desarrollan en conjunto México y Argentina con los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim.



Es un proyecto serio y muy avanzado, mediante el que se pretende producir entre 150 y 250 millones de dosis, sin buscar lucro de ninguna clase. Esta vacuna se encuentra en Fase 3, por lo que se espera para noviembre los resultados finales.



