Exceso de tequila: brutal pelea entre mariachis y turistas en México es viral en redes sociales [VIDEO]

Estas no son las mañanitas, son las nochecitas. Y no cantaba el Rey David, sino solo insultos, improperios y demás que venían de los involucrados. Mariachis y residentes de una calle en Guadalajara protagonizaron el video viral de la semana tras enfrascarse en una brutal pelea por un desacuerdo en los servicios prestados.



La Plaza del Mariachi en esta capital de Jalisco se convirtió en el campo de batalla de una guerra que no parecía calmarse, que iba de menos a más, luego de que un grupo de turistas y los músicos se enfrascaran en una pelea a puños por la diferencia en el cobro de los servicios de éstos.



Según testigos, en el cruce de Obregón y calzada Independencia de dicha ciudad, todo comenzó con una greña verbal, pero los ánimos se fueron caldeando de a pocos hasta que se convirtió en un pelea de puños y patadas en la que no diferenciaron género ni edad.



En el video grabado por uno de los testigos de los hechos, se ve como uno de los sujetos saca de un vehículo una maceta y la arroja en contra de los integrantes del conjunto musical. Segundos después, el conductor del automóvil se echa de reversa para intentar atropellar a los mariachis.



Como represalia, uno de los integrantes de los mariachis derriba a una mujer, hasta que otra persona llega a golpearlo. Todo esto ocurría a pesar de que a menos de 200 metros está una estación de la Policía de Guadalajara.



Muchos de los testigos aseguran que una de los motivos también habría sido el exceso de alcohol a pesar de la situación en la que está el mundo por la pandemia. Asimismo, el video llegó a los miles de reproducciones, likes, ‘retuits’, comentarios y más en redes sociales.



