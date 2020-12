Exdiputado perredista se suma a Pablo Sandoval

El exdiputado local por el PRD, Ernesto González Pérez hizo un llamado a las bases perredistas a que se sumen al candidato de izquierda para la gubernatura que surja de Morena y no apoyen la ’alianza traidora’ conformada por el PRI y PRD.



Señaló que hace dos años, cuando dejó el PRD, ’dijimos que para el 2021, el PRD se iba a aliar con el PRI, y hoy ya se unió al PRI, aquel partido con el que nos formaron para ir en contra, ahora le van a levantar la mano y en eso no podemos estar de acuerdo’.



En conferencia de prensa, el exdiputado vaticinó que el ganador de la encuesta que vendrá a anunciar en los próximos días el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, será el exdelegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Llamó a los aspirantes que se registraron en la contienda interna de Morena a que se sumen al proyecto de Sandoval Ballesteros, para que la cuarta transformación llegue a Guerrero.



González Pérez consideró que son infundados los ataques en contra del exfuncionario federal, porque es un político al que ’no tiene cola que le pisen’ y por eso no causan efecto ninguno de los señalamientos para desprestigiarlo.

’Entendemos que siempre le van a querer pegar al candidato que va arriba’ en las preferencias y ese es Pablo Amílcar Sandoval, agregó Ernesto González.

Dijo que ’Guerrero tiene que tener como candidato a un hombre que sea honesto, trabajador, responsable y muy cercano al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que estoy convencido de que todos esos requisitos los cumple’ el exdelegado del gobierno federal en Guerrero.



Por tanto, pidió a la militancia de Morena defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero.

Finalmente, González Pérez dijo que aceptarían un resultado que no favorezca a Sandoval Ballesteros en la encuesta, pero ’estamos seguros de que será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero’.