Exentan de pago para trámite de actas de nacimiento en Nezahualcóyotl

Con el objetivo de apoyar a la economía familiar durante el regreso a clases de sus hijas e hijos, previo al inicio del ciclo escolar 2024-2025 y ante la temporada de inscripciones en escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior, por acuerdo de Cabildo se aprobó por primera vez en la historia del municipio, la exención de pago en el trámite de actas de nacimiento actualizadas y certificadas en las oficialías del Registro Civil de la demarcación, así lo informó el alcalde de Nezahualcóyotl Adolfo Cerqueda Rebollo.



El presidente municipal señaló que el acta de nacimiento es un requisito indispensable para la inscripción o reinscripción de miles de niñas y niños en las escuelas, en la actualidad en muchas solicitan este documento actualizado y certificado, y en la mayoría de los casos, las y los ciudadanos inscriben a más de un familiar por lo que el gasto por este trámite podría ascender hasta 234 pesos por dos estudiantes por ejemplo, el cual se suma a la compra de otros materiales como mochila, libretas, uniformes, útiles escolares, entre otros insumos.



En ese sentido, precisó que, las madres y padres de familia cuyos hijos o hijas estudien en Nezahualcóyotl y que quieran recibir este apoyo para solventar estos gastos, sólo deberán acudir a la Oficialía del Registro Civil más cercana a su domicilio y solicitar el acta o las actas de nacimiento que requieran para trámite escolar correspondiente, presentando la credencial o boleta escolar del alumno, así como credencial de elector del padre o madre o tutor.



Sostuvo que adicionalmente en los próximos fines de semana se llevarán a cabo Jornadas de regreso a clases, donde diferentes áreas del Gobierno local recorrerán las colonias del municipio, ofreciendo servicios como: impresión de copias certificadas de actas de nacimiento, certificados médicos, fotografías, ingreso al programa municipal de Calzado Gratuito, entre otros.



Cerqueda Rebollo recordó que de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO) el 0.71 por ciento de los habitantes del Estado de México no cuenta con su acta de nacimiento, es decir, uno de cada 100 mexiquenses, y es de suma importancia contar con este documento, pues da identidad legal y otorga el derecho a niñas, niños y adolescentes a tener un nombre y una nacionalidad.



Puntualizó que si únicamente requieren el trámite del acta de nacimiento, pueden acercarse a las siguientes Oficialías del Registro Civil:



- Oficialía No. 1: En Avenida Sor Juana Inés de la Cruz no. 49, colonia Metropolitana Tercera Sección.

- Oficialía No. 2: En calle Caballo Bayo no. 121, colonia Benito Juárez.

- Oficialía No. 3: En Calle 35 esquina con Avenida 6, colonia Campestre Guadalupana.

- Oficialía No. 4: Avenida Cuauhtémoc, esquina con Cuarta Avenida, colonia Estado de México.

- Oficialía No. 5: Avenida Carmelo Pérez, esquina con Cielito Lindo, colonia Benito Juárez.

- Oficialía No. 9: En calle Poniente 10 no. 308, esquina con avenida Pantitlán, colonia La Perla.

- Oficialía No. 10: En Boulevard Bosques de los Continentes sin número, colonia Bosques de Aragón.

- Oficialía No. 11: Avenida Pantitlán no. 83, colonia Las Palmas.

- Oficialía No. 12: En Valle del Carmen, sin número, al interior de las instalaciones del Centro Social No. 1, colonia Valle de Aragón, primera sección.

- Oficialía No. 13: En Cerrada Gloria de Castilla entre Calle 1 y 2, colonia Esperanza.



De lunes a viernes en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde durante todo el mes de agosto.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo, extendió la invitación a madres y padres de familia para aprovechar por un lado esta oportunidad para tramitar las actas de nacimiento de sus familiares, además de las jornadas de regreso a clases y así evitarán atrasarse con los trámites para las inscripciones y empezarán el nuevo ciclo escolar con el pie derecho.