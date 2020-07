Exgobernador Mario Marín también tiene orden de aprehensión

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta informó el gobierno del estado colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) para localizar al exgobernador Mario Marín Torres y al ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, quienes estuvieron implicados en el caso de la periodista Lydia Cacho.



Una vez que el pasado fin de semana anunciaron la extradición del empresario libanés, Kamel Nacif Borge, conocido como "El rey de la mezclilla", vinculado a una red de Pedofilia, tratantes de blancas y acusado por haber torturarado a la periodista Lydia Cacho



Sobre la búsqueda del ex gobernador, Mario Marín y del ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, implicados en el caso Lydia Cacho, el mandatario estatal dijo que aun cuando es competencia de la Fiscalía General de la República, en Puebla los investigan por su cuenta, al estar vigente el exhorto de la autoridad Federal, para auxiliar en esa detención.



En 2004, Kamel Nacif y Mario Marín fueron involucrados en una red de pederastia y pornografía infantil por la periodista Lydia Cacho en su libro "Los demonios del edén", que relata como "El Rey de la mezclilla" lideraba las operaciones ilícitas y el entonces gobernador de Puebla las encubría.



Para diciembre de 2005, policías ministeriales de Puebla fueron hasta Cancún, Quintana Roo para detener y someter a Lydia Cacho por el delito de difamación; una semana después salió libre bajo fianza, pero denunció diversas irregularidades en su contra mientras estuvo retenida.



En 2006 revelaron un audio de una llamada telefónica entre Marín Torres y Nacif Borge, donde el primero confirmaba haber enviado a policías para torturar a la periodista. Pese a contar con las pruebas, fue hasta marzo de 2019 cuando un tribunal en Cancún liberó una orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de ambos personajes, Adolfo Karam Beltrán y los elementos que detuvieron a la escritora. Con información de RETO DIARIO