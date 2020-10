Exhibe Nahle a Xóchitl Gálvez durante comparecencia

Durante su comparecencia en el Senado, Rocío Nahle se dio tiempo de contestar y evidenciar a los senadores plurinominales que le cuestionaron asuntos que tienen que ver con la política energética, alguno de los cuales parecían poco precisos o fundados como los vertidos por la panista Xóchitl Gálvez Ruiz.



Se criticó las finanzas de Pemex y de la CFE, sin tener en cuenta los interlocutores que la carga fiscal es alta, no es que no sea productiva, producto además, de un sobreendeudamiento contratado cuando se tenían utilidades históricas.



También se han renegociado ’acuerdos’ firmados a 20 años cuyos contratos obligan el pago del servicio incluso si no se ocupa. De igual forma Nahle les recriminó el solo haber construido una barda con los ingresos millonarios -en alusión a la Refinería Bicentenario- además de la corrupción y los contratos leoninos celebrados con particulares por encima del interés nacional.

Tenemos secretaria de energía a la altura d lo que demanda el pueblo de México. Roció nahle no se está por las ramas y sabe lo que hace, la política energética de l 4T es también contra la corrupción que dejaron los del PRIAN. Espero ver a @rocionahle de Gobernadora de Veracruz❤️ pic.twitter.com/T0RN58fbys — naomi♥ (@Naomisntos) October 27, 2020



ROCÍO NAHLE LE PUSO INCREIBLE MADRINA A XOCHITL GÁLVEZ, EXHIBIÓ SU IGNORANCIA https://t.co/bAldGskbxZ vía @YouTube — Milagros (@Mily_Ortiz) October 27, 2020