Exhiben su ignorancia los 30 ’Intelectuales’ del PRIAN

En el diario Reforma, un grupo de 30 ensayistas, periodistas, escritores, historiadores y demás fauna política, entre la que se encuentran no pocos beneficiarios del Sistema que extrañan las dádivas del viejo régimen, emitieron un comunicado que muestra su ignorancia, pese a que en algunos medios les denominaran ’intelectuales’.



Pagaron por una inserción en un diario ’amigo’ que bien pudo haberles otorgado el mismo espacio si su contenido fuera noticioso, esto es, de interés para la sociedad. Allí el primer autogol.



El segundo de sus errores, el cual los expone exactamente como lo que son, tiene que ver con su mensaje: aluden un pronunciamiento ’Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia’, cuando en el cuerpo del texto, lo que hacen es hacer un llamado a fortalecer el Bloque Opositor AntiAMLO (BOA) pese a contravenir la decisión soberana de millones de mexicanos.



Entre ellos hay ensayistas y escritores, donde la mayoría no destaca por ser particularmente brillantes en sus respectivos espacios y también hay parejas de los mismos -para que la expresión sea de decenas, es conveniente que sean más de dos, por lo que el mínimo serían 3, treinta de ellos-.



Algunos son impresentables, otros no. Algunos ostentan premios envidiables, otros presumen aquellos que les fueron otorgados gracias a sus relaciones con el poder. Hay quienes no tienen mayor mérito que ser hijos de empresarios, quienes se vieron beneficiados por las dádivas políticas que en el nombre de la democracia, recibieron una curul plurinominal.



Destacan aquellos que recibían -y otros que reciben- sumas millonarias para tratar de manipular la opinión pública. Pero es un desperdicio de recursos, el ruido que pudieron generar el día de ayer, tendrá poco eco mañana porque carecen de un activo que sería capaz de hacer capaz de hacer temblar a cualquier mandatario: la credibilidad, misma que sólo se gana con ética y congruencia.



Al menos fueron sinceros consigo mismos, así fuese de forma involuntaria: están en su derecho de adoptar un bando ideológico, así sea este uno cuyos estragos mantiene al país como una economía en vías de desarrollo. La máscara de ’demócratas’ palidece ante sus intereses personales.

Atizos



Si bien puede llegar a la decena de los firmantes los que efectivamente pueden considerarse intelectuales, so pena de abaratar el calificativo, lo cierto es que sus acciones dicen lo contrario: y así lo firmaron ellos mismos.



Entre todos ellos, no hay uno solo que sepa de estadística básica. Dicen que la mayoría de los mexicanos no votó por el actual gobierno: pero los resultados arrojaron un 53% del total. No lo hizo la mitad del padrón, nunca lo hace… ignoran que en una encuesta, por ejemplo, los resultados efectivos se ajustan mejor a la realidad que los brutos (aunque nadie sepa a ciencia cierta por qué) y que por tanto, quienes no emitieron su sufragio, se comportarían de forma muy similar a quienes lo hicieron.



Dicen que se violó la constitución… pero es esa misma constitución, la que permite que la mayoría de Morena no fuera abrumadora y que gracias a su espíritu democrático, permite que exista la representación de fuerzas minoritarias, asunto que también ignoran.



Señalan que ampliaron el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos, pero entre tantos periodistas, ignoran que deben comprobar cualquier afirmación de dicha índole.



Dicen que el presidente concentra en sus manos el poder de los Poderes de la Unión, ignorando que aquel poder que no goza de representación alguna -porque no son votados directamente-, el Judicial, se opone a AMLO y que el mismo Legislativo comparte la mayor parte de su agenda, pero no toda.



Dicen que se polariza la sociedad, cuando lo que se hace, es visibilizarla: los ricos y los pobres, los abusivos y los marginados, los beneficiados por el Sistema -como la mayor parte de ellos- y los segregados no son bandos artificiales, sino una condición de nuestro México. Los mismos “historiadores” firmantes, lo ignoran.



Al hablar de las mujeres, como si ellos fueran la voz autorizada para representarlas, ignoran que ellas no luchan por la igualdad, sino por la equidad.



Señalan que el manejo de la crisis sanitaria por COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida, ignorando que trabajar con mayor eficiencia es precisamente hacer más con menos porque los recursos siempre son limitados.



Lloran al rechazo de un acuerdo nacional para reactivar la economía, cuando la naturaleza de una medida de esta índole es estar de acuerdo en lo fundamental y la actual administración rechaza endeudarse para entregar a intermediarios los recursos de esta reactivación. No es pues, una propuesta consensuada por las fuerzas políticas y más importante, ni siquiera por la sociedad, la cual difícilmente aceptará “rescatar” grandes empresas en detrimento del desarrollo futuro y en eso está de acuerdo la ONU.



Dicen que la pandemia se ha usado para acelerar la demolición del Estado, que es un concepto distinto al de Gobierno, y que también se encuentra sólo en el terreno de las fantasías.



Señalan que se quiere acabar con la democracia para volver a un sistema autoritario -al que muchos de ellos se deben- cuando lo que se ha propuesto es precisamente reforzar la autodeterminación mediante la democracia participativa.



Dicen que quieren recuperar el equilibrio de poderes pero lo que buscan es una alianza ciudadana opositora a la fuerza dominante, ignorando que ello aspira, en todo caso, a un mero equilibrio de fuerzas -principalmente porque aquella a la que se deben, a dos años de gobierno, se encuentra desdibujada-.



Para ellos el equilibrio de poderes es conseguir -si es que ello sucede- que una mayoría en el Congreso someta al Ejecutivo, es decir, que viole a otro poder solamente por así convenir a sus intereses.



Para aspirar a ser “intelectuales”, ignoran muchas, muchas cosas.