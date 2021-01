Exhorta Adela Román a acatar medidas sanitarias por fase roja de COVID-19

Ante el aumento de contagios y decesos por la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19 en Guerrero, la presidenta municipal Adela Román Ocampo anunció la suspensión de actividades no esenciales en Acapulco.



En su mensaje al pueblo acapulqueño, la alcaldesa lamentó que se hayan rebasado las más de mil 400 muertes y los 12 mil 500 casos de contagios, por lo que ’esta situación nos obliga de nueva cuenta a suspender actividades no esenciales, modificar porcentajes de ocupación, horarios para actividades recreativas en playas, en establecimientos comerciales y de servicios’.



Indicó que, en cumplimiento al acuerdo publicado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, su administración impondrá acciones para reducir la movilidad de la población, además de suspender actividades en cines, teatros, bares, salones de fiestas, centros nocturnos y casinos, del 27 de enero al 14 de febrero, para evitar mayor incremento de contagios.



Las nuevas medidas sanitarias señalan que hoteles, restaurantes, supermercados, gimnasios, bancos, tribunales para asuntos judiciales, administrativos y laborales, deberán operar al 30 por ciento de su capacidad de aforo; mismo porcentaje se establece para realizar actividades recreativas en plazas cívicas y playas del puerto.



Así también se prohíbe el ingreso de comida y bebidas embriagantes a la franja de arena, mientras que los mercados municipales, supermercados y tiendas de conveniencia deberán operar al 50 por ciento de su capacidad y evitar además el ingreso de niños.



Adela Román recalcó que el Gobierno de Acapulco reforzará las medidas de prevención, necesarias y urgentes, como lo son las campañas de información y reparto de gel y cubrebocas, así mismo se redoblarán los operativos de vigilancia y desinfección de lugares públicos y avenidas importantes y se dispersarán reuniones masivas.



Exhortó también a los partidos políticos y aspirantes a algún cargo de elección popular a que no convoquen a encuentros multitudinarios donde puedan generarse nuevos brotes de COVID-19, además de actuar con responsabilidad, unidad y fortaleza para superar esta nueva crisis.