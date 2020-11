Exhorta Congreso a Ejecutivos federal y estatal para que convengan con empresas la habilitación de puntos de acceso de internet en sitios públicos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 03 de noviembre del 2020.- El Congreso del Estado exhortó a los Ejecutivos federal y estatal para que, en coordinación con los ayuntamientos, consideren la realización de convenios con las diferentes compañías de internet, con el propósito de habilitar puntos de acceso gratuito en parques, jardines, plazas y otros espacios públicos, que ayude a la población a realizar trámites diversos y ampliar la oportunidad de desarrollo para los estudiantes.

Lo anterior a propuesta de la diputada Blanca Celene Armenta Piza (Morena), quien refirió que, a causa de la pandemia, las dependencias de los tres niveles de gobierno tomaron las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios, entre ellas la suspensión de actividades en los planteles educativos, por lo cual se ha hecho uso temporal de las plataformas de internet, a efecto de continuar con la labor educativa.

Dijo que niños y jóvenes estudiantes necesitan realizar exámenes, solicitudes de fichas escolares, becas en línea y trámites; sin embargo, al no contar con internet en sus hogares, deben recurrir a los negocios de renta de computadoras más cercanas, lo que merma la economía familiar.

Resaltó que, dado al confinamiento, miles de estudiantes han preferido desertar de las escuelas por no contar con esta herramienta tecnológica, ya que actualmente las clases de todos los niveles educativos se toman en línea.

La legisladora apuntó que si bien es cierto que el servicio de internet fue abierto para que la iniciativa privada lo prestara, ’también vale la pena que los tres órdenes de gobierno busquen la manera de convenir, a cambio de algunos estímulos, que las empresas de telecomunicaciones amplíen la banda ancha para que en plazas y parques públicos exista este servicio gratuito’.

Reiteró que este servicio se debe brindar, sobre todo, en colonias marginadas y apartadas, y en comunidades rurales cuyas familias no cuentan con recursos económicos para pagar dicho servicio, principalmente para que los estudiantes realicen diversas actividades que hoy en día se consideran esenciales en la vida cotidiana, como citas médicas, solicitud de medicamentos, documentos personales, laborales, denuncias, etc.

En ese sentido, planteó que los convenios con las diferentes compañías que prestan el servicio de internet en Guerrero den a la sociedad en general la oportunidad de realizar trámites diversos, sin necesidad de salir de sus casas y exponerse a los contagios.

Al acuerdo que se aprobó por unanimidad, el diputado Alberto Catalán Bastida (PRD) propuso adicionar un segundo artículo para exhortar al Gobierno Federal y Estatal a efecto de que, en coordinación con los municipios, en este 2021 se inicien los trabajos e inversión para que el programa federal ’Internet Para Todos’ se aplique en Guerrero.



00o00