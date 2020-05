Exhorta Congreso de Guerrero a la SHCP y a la CFE, para que imponga tarifas más bajas a los organismos operadores de agua

La LXII Legislatura local exhortó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como a las comisiones Federal de Electricidad y Reguladora de Energía, para que establezcan mecanismos que permitan reclasificar el consumo y pago de tarifa industrial por otra más benéfica, como la Acuícola EA, en favor de los organismos operadores de agua o prestadores de servicios públicos de agua y saneamiento.



Asimismo, se exhortó a la Secretaría de Hacienda para que a estos organismos operadores de agua se les condone o difiera el pago de impuestos y derechos correspondientes a los meses de marzo y abril, o mientras dure la contingencia sanitaria.



Esto, luego de que el Congreso local se adhiriera al Acuerdo aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados federal, que establece dichos exhortos.



La propuesta fue presentada por el diputado Ossiel Pacheco Salas, de Morena, quien explicó que es una realidad que los organismos municipales operadores de agua enfrentan situaciones complicadas que tienen que ver con adeudos históricos con la CFE.



Recordó que la LXII Legislatura se ha pronunciado por que la paraestatal reclasifique las tarifas eléctricas, condone y haga una excepción del cobro de adeudos a los organismos de agua. ’Es imperativo que en estos tiempos no se les corte el servicio de energía eléctrica para que sigan suministrando el agua a los hogares guerrerenses; pero no existe respuesta clara de la CFE para apoyar a estos organismos’, lamentó.



Aseguró que por la pandemia de Covid-19, los ingresos de los organismos operadores de agua en Guerrero han bajado hasta en un 80 por ciento, pese a lo cual la CFE continúa exigiendo el pago del servicio.



Ante esto, considera es necesario ’conjuntar esfuerzos para que mediante un consenso generalizado y en un sólo sentido, se haga un llamado a la CFE para que realice las adecuaciones necesarias, a efecto de que a dichos organismos no se les corte el suministro de energía eléctrica por el tiempo que dure la pandemia, aun cuando se tengan adeudos atrasados o sean generados en este periodo de emergencia’.



El diputado consideró que, de concretarse dichos exhortos propuestos por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados federal, los beneficios repercutirían en Guerrero, cuyos organismos operadores de agua tienen adeudos ’impagables’, aunado a que las tarifas eléctricas son muy altas.