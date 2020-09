Exhorta Congreso del Edomex a los 125 municipios a reforzar medidas contra contagios por COVID-19

TOLUCA, Méx.- 17 septiembre 2020. El Poder Legislativo del Estado de México urgió a los 125 municipios de la entidad a no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias para prevenir nuevos contagios de covid-19, ya que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con el mayor número de casos confirmados (71 mil 045) y 8 mil 283 defunciones.



En sesión del periodo ordinario, al presentar en tribuna el correspondiente punto de acuerdo la diputada Berenice Medrano Rosas (Morena) hizo notar que pese a que el estado se encuentra, en el semáforo epidemiológico, en color naranja, la tasa de incidencia de covid-19 es de 407.65 y se requiere que tanto autoridades como sociedad mantengan el cuidado máximo.



La legisladora mencionó que una vez que el gobernador Alfredo del Mazo anunció que la entidad entraría en semáforo naranja, su administración encabeza los esfuerzos para fortalecer la atención a la población afectada por ese padecimiento, pero se requiere del apoyo de la sociedad con tres acciones fundamentales: el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos y el respeto a la sana distancia.



La presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso destacó que el número de contagios reportados por la Secretaría de Salud federal y el Instituto de Salud del Estado de México han disminuido poco a poco y ya se pueden realizar actividades económicas esenciales y se permite que las empresas de actividades no esenciales trabajen con 30% de su personal.



Sin embargo, expuso, ’resulta importante exhortar a los 125 municipios del Estado de México para que continúen con las medidas sanitarias necesarias y no bajen la guardia aunque el semáforo epidemiológico se encuentre en color naranja, y que a su vez exhorten a las y los habitantes de sus municipios a tomar las medidas sanitarias de prevención y evitar más contagios de covid’.

2 AÑOS DE CÁRCEL PARA AGRESORES DE PERSONAL MÉDICO

La 60 Legislatura mexiquense aprobó penas de hasta dos años de cárcel para quien agreda a personal de la salud del sector público y privado, como son los doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores de ambulancias y administrativos y hasta 60 años de prisión para quien o quienes asesinen también a personal de salud de los sectores antes mencionados. Lo anterior fue aprobado por los diputados de la 60 legislatura mexiquense.