Exhorta Congreso Local a la Cámara de Diputados federal para garantizar recursos del PEF 2021 orientados a la productividad de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 27 de septiembre del 2020.- El Congreso de Guerrero exhortó a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión para que en la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se establezca una política económica que incentive la producción agropecuaria y pesquera, con la intervención de todos los actores de la cadena productiva, en especial de los que cuentan con una producción de autoconsumo, con el propósito de fortalecer el sistema productivo y la no dependencia de los programas sociales.

La propuesta fue presentada por el diputado Róbell Urióstegui Patiño, del PRD, quien dijo que es importante la distribución de los recursos públicos para la reactivación de la economía, no sólo para quienes dirigen la política nacional, sino para todos los mexicanos, sobre todo los que han estado en situación de vulnerabilidad y de carencia económica: los pobres.

Refirió que en el aspecto productivo alimentario, en el anexo 11 correspondiente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, tiene un incremento de 3,419.8 millones de pesos, pero programas como el financiamiento y aseguramiento al medio rural (Agroasemex), de Apoyo a la Comercialización, Crédito Ganadero a la Palabra; Programa de Fomento a la Economía Social, Atención a Migrantes en materia de Desarrollo Rural, Atención a la Población Agraria y de Infraestructura Rural, por mencionar algunos, no tienen asignados recursos para ejecutar en el próximo ejercicio fiscal.

Además, hay otros como el de Desarrollo Rural y Sembrando Vida; de Protección al Medio Ambiente, Vida Silvestre, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa del Derecho a la Alimentación, se les disminuye la asignación presupuestaria en comparación con el Ejercicio Fiscal 2020.

Resaltó que en estados como Guerrero la inversión presupuestaria del Gobierno Federal hacia las fuentes de producción, como la agropecuaria y pesquera, tienen un impacto no sólo a la economía estatal, sino también a la economía familiar.

Y es que nuestra producción agrícola, pesquera y pecuaria son de autoconsumo; es decir, las familias guerrerenses subsisten con la poca producción que generan año con año, existiendo localidades en donde es imposible hacer uso de la siembra de regadío, y por tanto, sólo producen en la temporada otoño-invierno.

Por lo anterior, consideró importante emitir el exhorto la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión para que reorienten el presupuesto para reactivar la economía del estado, y así evitar que repercuta en los programas de apoyo a las familias guerrerenses.



