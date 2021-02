Exhorta Congreso Local a la CFE para que establezca una tarifa más económica por el consumo de energía eléctrica y condone adeudos impagables

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 10 de febrero del 2021.- El Congreso del Estado exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca en los municipios del estado la tarifa 1F, en sustitución de la 1B, así como un convenio denominado ’Adiós a tu Deuda’, como el que realizó hace unos días en el estado de Tabasco, para condonar deudas impagables por falta de recursos en favor de los usuarios.

Esto a propuesta del diputado Jorge Salgado Parra (PRI), quien destacó que esta entidad ha sido fuertemente golpeada por la pandemia y, por ende, el poder adquisitivo de miles de familias se ha visto seriamente afectado, lo que crea dificultades para pagar los altos costos de energía eléctrica, comparados con otros estados que gozan de una tarifa más baja.

Reprochó que la Comisión Federal de Electricidad, desde una perspectiva errónea, contempla a los municipios del estado bajo la tarifa 1B, cuando la realidad es que deben estar catalogados dentro de la tarifa 1F, que es la más económica, para el cobro de suministro de energía eléctrica.

Resaltó que la situación por la que atraviesa el estado y el país ha generado que miles de familias no puedan pagar sus recibos de energía eléctrica, por tanto, se les ha suspendido un servicio, que resulta primordial para cumplir con las medidas de salud, donde las personas deben permanecer la mayor parte del tiempo en los hogares para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.

Por ello convocó a sus homólogos a olvidarse de partidos, colores y de ideologías para enarbolar una causa justa y noble, un fin común, que es buscar una mejor calidad de vida para los guerrerenses.

Además, solicitó que así como en el estado de Tabasco se condonó el adeudo de varios años de servicio de energía eléctrica a por lo menos a 600 mil usuarios, a través de un convenio denominado ’Adiós a tu deuda’, se haga lo propio en Guerrero, en apoyo a las familias que por diversas circunstancias les es imposible pagar sus adeudos, así como a ciertos organismos municipales operadores del sistema de agua que tienen deudas de años que les son imposibles de pagar por la falta de recursos económicos.

Abordó el tema la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), quien propuso una adición al exhorto para que el beneficio se dé prioritariamente en las zonas rurales, indígenas y zonas suburbanas con altos índices de pobreza y marginación, misma que fue rechazada por mayoría de votos.

Por su parte, razonó su voto a favor del acuerdo el diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD), quien consideró urgente esta reclasificación de la tarifa de luz en Guerrero, por las condiciones de pobreza en que se encuentra, aunado a que, por el confinamiento en casa a causa de la pandemia, las familias hacen un mayor consumo de energía.



Intervenciones

La diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) participó en relación al 15 de Febrero, Día de la Mujer Mexicana. Expuso que la conmemoración de esta fecha es crear conciencia acerca de la importancia de la igualdad de género, situación que aún no se refleja porque se sigue enfrentando desigualdad, discriminación y violencia de género, no sólo en el hogar, sino también en el ámbito laboral, lo cual representa un obstáculo para el desarrollo de las mujeres.

Dijo que no bastan reformas constitucionales, sino que desde los tres niveles de gobierno se haga efectiva la paridad de género, para lo cual es importante la suma de todos los actores políticos, dejando de lado los tintes partidistas, que permita garantizar mejores condiciones políticas, sociales y educativas para este sector.

Sobre el tema participó la diputada Dimna Salgado Apátiga (PRD), quien consideró necesario evaluar la situación que se vive respecto de los derechos de las mujeres en Guerrero, ya que -cuestionó- no se reflejan avances pese a la implementación de la Alerta de Violencia de Género, persiste la falta de investigación y hay mucha impunidad por el delito de feminicidio, aunado al retroceso que significa la cancelación de programas en beneficio de las mujeres.

Asimismo, la diputada Alicia Zamora Villalva (PRI) manifestó que la participación de las mujeres en diferentes espacios es de suma importancia para garantizar los derechos y una democracia incluyente que logre erradicar todo tipo de desigualdad y romper con los estereotipos sociales.

Agregó que el Congreso del Estado ha hecho patente su apoyo a los derechos de las mujeres, al reformar diferentes ordenamientos de la Constitución Política federal, así como un paquete de reformas en materia político-electoral.



00O00