Exhorta Eduardo Ramírez al Ejecutivo Federal apoyar actividades no esenciales detenidas por la pandemia.



Se busca beneficiar a: meseros, zapateros, albañiles, jardineros, choferes, mariachis, docentes, artistas, comerciantes ambulantes, entre otros empleos autónomos afectados.



El senador Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a incluir a las personas que desarrollan actividades no esenciales y a quienes presten sus servicios de manera autónoma, dentro de los apoyos señalados en el ’Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus’ COVID-19.



Lo anterior para aminorar las repercusiones económicas derivadas de la parálisis de diferentes ramas productivas que también son vulnerables como: meseros, zapateros, albañiles, jardineros, choferes, mariachis, docentes, artistas, comerciantes ambulantes, trabajadores de salones de fiestas, baños y vapores, entre otras actividades no contempladas en el acuerdo mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo del presente.



En el documento, el legislador menciona que a través de apoyos económicos las pequeñas y medianas empresas podrían solventar la nómina de los trabajadores y la renta de sus locales, hasta el término de la contingencia, con lo cual se protegería los empleos, la economía y los derechos sociales de la población mexicana.



Mediante sus redes sociales, Ramírez Aguilar hizo un llamado al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y al Consejo General de Salubridad para que incorpore las actividades laborales mencionadas para apoyar a la población más desprotegida en este momento a raíz de la contingencia.



Insistió en la importancia de actuar de manera urgente debido a la ampliación de la contingencia hasta el 30 de mayo. Agregó que estos apoyos ’van a resolver, a mitigar sus necesidades inmediatas, a atemperar el estrés o la desesperación’ durante la fase 3 de la pandemia.



El punto de acuerdo fue turnado al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID-19, para su análisis.