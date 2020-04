Exhorta Gobierno del Estado de México a no bajar la guardia y seguir trabajando para frenar al covid-19

Derivado de las acciones que se han implementado con los 125 municipios mexiquenses, para evitar la propagación y contagio por el virus COVID–19, el Gobierno del Estado de México informa que la suma de esfuerzos ha dado resultado positivo en el llamado a que la población atienda las indicaciones de las instituciones de salud, ante la emergencia sanitaria.



El Gobierno del Estado, reitera su compromiso de trabajar de la mano con las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad, de Salud, de Movilidad, así como de Justicia y Derechos Humanos, para mantener un dispositivo de prevención, seguridad y vigilancia en centros comerciales, supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, mercados y tianguis, además de respaldar las medidas anunciadas por el Gobierno federal.



En una acción conjunta, personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Policía municipal, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Inveamex, Coprisem, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Dirección General de Gobierno del Estado Región Amecameca, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México y del municipio, se realizó un operativo en Amecameca para verificar el cierre de comercios no esenciales.



En los recorridos se verificaron a más de 500 comercios establecidos, a los cuales se les exhortó a cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del virus, lo que dejó como saldo ocho sellos de suspensión en establecimientos por permanecer abiertos, aun cuando no ofrecen servicios de primera necesidad.



Como resultado de la jornada de supervisión en todo el territorio estatal, se pudo constatar que los municipios mexiquenses están adoptando el exhorto de las autoridades para la protección de sus habitantes.



En municipios como Chiconcuac, Teotihuacán, Nopaltepec y Temascaltepec continúa el operativo permanente para inhibir el comercio no esencial en las principales calles, donde se vende ropa y telas, tareas que se realizan con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Policía Municipal y personal de Regulación Comercial Municipal, donde no se han presentado incidentes mayores.



En el caso de Ixtlahuaca, en el operativo de cierre de comercios participan autoridades federales, estatales y municipales y la Secretaría General de Gobierno.



Como resultado de la revisión, personal de Desarrollo Económico, Comercio, Gobierno y Protección Civil del Gobierno Municipal de Chalco, notificó la suspensión de actividades a 35 establecimientos comerciales no esenciales.



Al momento de las inspecciones, se corrobora la reducción en instalación de puestos y comercios, que obedece al acuerdo alcanzado con líderes tianguistas, el uso de cubrebocas, la aplicación de la sana distancia, así como el uso constante de gel antibacterial.



En Otumba, se puso en marcha un operativo especial de vigilancia para evitar la instalación del tianguis de los días martes, donde se colocaron filtros de seguridad en las principales entradas del municipio, se realizó el acordonamiento de la zona donde se realiza y se llevó a cabo vigilancia efectiva de la policía municipal y es importante subrayar, que el cierre del tianguis se realizó en consenso con los vendedores.



A su vez, en Luvianos, se instaló el tianguis con venta sólo de artículos esenciales y vendedores locales.



En cuanto a la movilidad, el transporte masivo Mexibús Línea 2, que corre de Ecatepec a Cuautitlán Izcalli, opera únicamente con 43 camiones y 10 del servicio exprés, con un total de 53 con una frecuencia de dos minutos.



Además, en Ecatepec se realizó un operativo por parte de la empresa Transcomunicador y personal del Sistema de Transporte Colectivo Mexibús, para entregar cerca de mil 500 cubrebocas a los usuarios, acciones que se complementan con la fumigación de las instalaciones y cabinas cada dos horas.