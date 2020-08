Exhorta Huicochea al Ayuntamiento de Copala para que atienda conflicto entre habitantes de Cañada de Arroz y la UPOEG

El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Copala para que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, atienda conforme a su competencia legal, y de ser necesario exponga en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, el conflicto entre pobladores de la comunidad de Cañada de Arroz e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado (UPOEG).

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Seguridad, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez dijo que este exhorto se deriva de un escrito de Jaime García Guzmán, comisario municipal de la citada comunidad, en que solicita al Congreso su intervención y apoyo para que se instruya a quien corresponda para dar seguridad a la comunidad, ya que la población no se manda por usos y costumbres.



En el escrito señalan que los habitantes de esta comunidad tienen miedo de salir a hacer sus labores por temor a ser detenidos por un grupo de personas que se autonombran policías comunitarios de la UPOEG, quienes recientemente llegaron al lugar y con los que la mayoría de la comunidad no se ha inmiscuido ni está de acuerdo.



De esta manera, agregó, y para evitar más daño a los ciudadanos que ahí viven y desempeñan su labor pacíficamente, es que se pide la intervención del Poder Legislativo para que dichas personas se retiren de la comunidad.



Por ello se exhortó al Ayuntamiento de Copala para que, conforme a sus competencias legales, atienda y dé seguimiento al escrito de origen, y de ser necesario exponga en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz la problemática que se vive, de modo que entre los tres órdenes de Gobierno se establezcan de manera conjunta las acciones que permitan devolver la tranquilidad en Cañada de Arroz.

Asimismo, se exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que brinde apoyo y asesoría al Ayuntamiento de Copala en la atención y seguimiento de la problemática que enfrentan los habitantes de dicha localidad.



ACUERDOS



El diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, pospongan los procesos de elección de comisarios municipales hasta que las autoridades federales y estatales dispongan de una fecha adecuada. El acuerdo se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para su análisis y emisión del dictamen respectivo.



A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un acuerdo propuesto por el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) para exhortar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado, a efecto de que de manera coordinada con el Congreso instalen mesas de trabajo y designen enlaces para realizar el análisis referente al traslado de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, así como la creación del Centro de Conciliación de Justicia Laboral.



También, el diputado Carlos Cruz López presentó un exhorto al gobernador del estado y al secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado para que conminen a los representantes del Estado y de los trabajadores a que nombren al tercer árbitro que fungirá como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Esta propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para el trámite conducente.



INTERVENCIONES



Al intervenir con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, a celebrarse este 28 de agosto, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez refirió que más allá de una simple celebración, esta fecha es propicia para reflexionar en torno a lo que hace falta mejorar en favor de este grupo altamente vulnerable.



Mencionó que el Gobierno Federal ha impulsado una gran cruzada en apoyo a los adultos mayores, a quienes se les otorga una pensión universal que en Guerrero beneficia a más de 252 mil personas.



Además, destacó que este programa se haya elevado a rango constitucional con la reforma al artículo 4 de la Constitución Política.



Dijo, sin embargo, que aún hay pendientes, por lo que hizo un llamado a todos los niveles de Gobierno y grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado para generar condiciones que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, en salud, educación, vivienda, ingresos, nutrición, higiene, empleo y seguridad social.



Sobre el tema intervinieron los legisladores Ricardo Castillo Peña y Heriberto Huicochea Vázquez.



En su oportunidad, la diputada Perla Edith Martínez Ríos (PRD) participó en relación con el inicio del ciclo escolar 2020-2021, manifestando su preocupación por que el nuevo sistema pedagógico implementado ante la contingencia sanitaria está afectando a una cantidad de niñas, niños y jóvenes que carecen de una televisión o una computadora para poder tomar sus clases.

Además, refirió que cientos de familias no tienen energía eléctrica, o bien su televisión no sintoniza los nuevos canales educativos, sumado a que sólo el 23 por ciento de la población guerrerense habla la lengua materna, siendo un grave problema que las clases sean impartidas únicamente en español.



Por lo anterior, la legisladora convocó a las autoridades educativas federales y estatales a fortalecer la capacitación docente, elaborando y distribuyendo materiales didácticos impresos para alumnos y maestros.



En relación con esto participaron los diputados Ricardo Castillo Peña, Norma Otilia Hernández Martínez, Alfredo Sánchez Esquivel, Marco Antonio Cabada Arias, Alicia Zamora Villalva y Olaguer Hernández Flores.