Exhorta ISSSTE vacunarse para reducir contagios de COVID

+Las vacunas no son solución inmediata a la pandemia: UAM

Armando Téllez FloresLa vacunación es de suma importancia para reducir contagios y la mortalidad por COVID-19 en el país, principalmente en población vulnerable, por ello es prioritario que las y los adultos mayores participen en esta estrategia y logremos regresar a la normalidad que todos anhelamos, afirmó el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.



Durante una entrevista, el titular del ISSSTE exhortó a la población a vacunarse. ’Hacerlo no sólo para beneficiarse uno, sino para quienes nos rodean, nuestros familiares, seres queridos’.

Señaló que la vacunación contra el COVID-19 es un tema prioritario del Gobierno de México, por ello se inició con el personal de salud que está en la primera línea de combate, ahora a un grupo vulnerable como son las y los adultos mayores; enseguida a quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas hasta llegar al resto de población que la requiere.

Ramírez Pineda especificó que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instruido a reforzar la Política Nacional de Vacunación para asegurar su aplicación en toda la población. Por ello, mantendrá la estrategia planteada para suministrar las dosis de acuerdo con el grado de vulnerabilidad y paulatinamente regresar a la normalidad, puntualizó.

Hasta el momento el Gobierno de México ha hecho acuerdos con diferentes farmacéuticas para asegurar las vacunas; debemos entender que cada una pasa por un proceso de producción, seguridad, distribución.

Detalló que este martes 16 de febrero se restauró la distribución de vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer, las cuales están destinadas para la segunda dosis de las y los médicos que combaten la pandemia.

Afortunadamente, se ha comprobado que la segunda dosis se puede poner hasta 45 días después de la primera, por lo que está garantizado que las y los trabajadores de la salud reciban su vacuna faltante.

Asimismo, el domingo 14 de febrero, se recibieron 870 mil vacunas de AstraZeneca, que se distribuyeron a 333 municipios marginados en el país, para beneficio de las y los adultos mayores a quienes se les dificulta acercarse a una unidad médica. Se estima que para finales de marzo o principios de abril, ya se hayan vacunado a 15 millones de adultos mayores.

Recordó que el proceso de vacunación está controlado por brigadas conformadas por 10 personas adscritas a las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR), el sector salud, así como vacunadores voluntarios y servidores de la nación. Ellos tienen el propósito de organizar y aplicar las dosis correspondientes.

Puntualizó que a pesar de que continúa el proceso de vacunación en México, es de suma importancia no bajar la guardia ante los protocolos de seguridad; utilizar cubreboca, no salir si no es necesario, respetar la sana distancia y el lavado de manos constante….

MYNMAR: INTENSIFICAN LA REPRESION VIOLENTA A LA DISIDENCIA POPULAR Y ARRESTA SIN GARANTIAS PROCESALES

Mientras los militares golpistas de Myanmar intensifican la represión violenta de la disidencia popular y continúan arrestando y deteniendo a cientos de personas sin ninguna garantía procesal, la ley de seguridad cibernética que tienen previsto promulgar va a someter a toda la población a una vigilancia permanente y eliminará su libertad de expresión, señala la Organización Internacional del Trabajo.

Los militares dieron a conocer el proyecto de ley el pasado 9 de febrero, con un falso plazo de ’consulta’ de seis días. Los trabajadores de una serie de sectores económicos clave de Myanmar siguen negándose a trabajar, y cuentan con un gran apoyo público.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: ’Por medio de esta ley, todas las comunicaciones de Myanmar quedarán bajo el control de los militares, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos, y efectos desastrosos para la sociedad y la economía del país. El mero hecho de cuestionar en Internet una acción de la junta militar conllevará penas de cárcel e importantes multas. Las empresas extranjeras que sigan operando en Myanmar estarán sometidas a una estricta vigilancia de todo lo que digan y hagan, y se verán obligadas a colaborar con los militares de un modo que tanto ellas como sus empleados se verán expuestos a graves complicaciones jurídicas fuera de Myanmar’.

La ley incluye en su marco de delitos cibernéticos ’una declaración escrita y verbal contra toda ley vigente’, lo que constituye una flagrante violación de los derechos internacionalmente reconocidos a la libertad de asociación y reunión y otras normas internacionales en materia de derechos humanos. Esta disposición impedirá asimismo que los sindicatos y las organizaciones de empleadores puedan formular comentarios sobre leyes específicas ante la Organización Internacional del Trabajo, contraviniendo los procedimientos de la OIT.

La ley también incluye ’delitos cometidos a escala local e internacional’, lo que significa que las personas fuera de Myanmar que critiquen a la junta se enfrentarán a posibles acciones por parte del Ejército de Myanmar. El control de la libertad de expresión se extiende incluso al ’Internet de las cosas’.

’Un hombre, el general golpista Min Aung Hlaing, firmará en breve esta ley, dando paso a una era de oscuridad en Myanmar. Min Aung Hlaing y sus generales tienen dos objetivos principales: reprimir toda disidencia en Myanmar y evitar que la información sobre la represión de los derechos y las libertades fundamentales se difunda al mundo exterior.

Con ello esperan mantener el control de la economía, de modo que los militares puedan seguir saqueando el país a razón de miles de millones de dólares para su beneficio particular. La junta asegura al mundo que respeta los derechos humanos, pero son mentiras flagrantes. Hay que apartar a los generales y poner fin a sus actividades lucrativas’, concluye Burrow…

VACUNAS OFRECEN ESPERANZA, PERO NO SON UNA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PANDEMIA

Todavía ’estamos lejos de alcanzar un control real y estricto de la pandemia de COVID-19, por lo que es necesario seguir cuidándonos y mantener las medidas de prevención enfrentar al momento que nos tocó vivir con responsabilidad’, refirió el doctor Rafael Bojalil Parra, académico del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si bien las vacunas empiezan a dar esperanza al mundo sobre el fin de contagios y muertes causados por el virus SARS-CoV-2r, aún hay un largo camino por recorrer y ’es muy importante tener en mente que no va a ser una solución inmediata, pues falta mucho tiempo para lograr la inoculación masiva y dejar a un lado todas las precauciones’.

Al participar en los Jueves de Divulgación de la Ciencia, el investigador de la Unidad Xochimilco indicó que existen seis vacunas aprobadas en distintos países y decenas en fases avanzadas, que aun cuando posean reacciones adversas, han seguido protocolos de pruebas muy estrictas para dar seguridad a la población.

’Es imposible contar con algún medicamento que no induzca secuelas, esto se debe poner en una balanza para ver qué tan frecuentes pueden ser, contra el número de infecciones y muertes que es posible evitar’.

En la mayoría de los casos estos efectos desfavorables sólo incluyen dolor en el sitio de la inyección, fiebre, malestares musculares, cansancio y fatiga, los cuales deben ceder entre 24 y 48 horas después de la aplicación.

Además, apuntó que es preciso llegar a una cantidad de gente vacunada para conseguir la inmunidad de grupo o de rebaño, con una meta mínima de 70 por ciento de los habitantes, pues de lo contrario la enfermedad no se va a detener.

Algunos movimientos sociales buscan disuadir a las comunidades de inmunizarse, señalando los posibles peligros en el proceso de inoculación y la poca seguridad de estas medicinas.

’Hay demasiada información falsa circulando en las redes sociales que podría causar catástrofes significativas en ese sentido. Desde sus inicios, la corriente antivacunas ha provocado mucho daño, dolor y muertes, sobre todo en niños, lo que puede generar grandes tragedias y consecuencias no sólo individuales sino colectivas’.

Estas reacciones obedecen a la falta de cultura científica, pues no existe una educación para el entendimiento de la ciencia y muchas veces las personas prefieren confiar en cadenas o advertencias de fuentes desconocidas.

’Tenemos que formar a nuestros niños en esa materia y tendría que darse desde las edades más tempranas, porque instruimos mucho en un pensamiento mágico de los fenómenos naturales y comunitarios’.

El académico refirió que de acuerdo con el programa de vacunación actual, de febrero a marzo de 2022 únicamente se habrá impactado a 51 por ciento de la gente, ’por lo que debemos continuar con el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos y la ventilación de lugares cerrados’….

