Exhorta morena a fomentar la cultura de la denuncia para combatir la violencia contra las mujeres

Las diputadas del Grupo Parlamentario de morena, Francisca Abelló Jorda y Yeraldine Bonilla, sostuvieron este sábado un encuentro con los medios de comunicación donde condenaron el brutal asesinato de dos adolescentes, de 14 y 16 años, que fueron encontradas asesinadas y calcinadas el pasado miércoles en la comunidad de El Huizache perteneciente a la sindicatura de Costa Rica.

Francisca Abelló, Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en la LXIII Legislatura, lamentó el terrible acto y expresó que se debe hacer lo posible para no se repitan este tipo de crímenes.

’Es algo tremendo, que sacude, pues se trata de dos niñas. Es algo que nos lastima a todos como sociedad, y creo que entre todos debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que sea el último caso’, expresó la morenista para iniciar su mensaje.

Yeraldine Bonilla, quién preside la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso del Estado, lamentó también este terrible asesinato y añadió que es muy importante que la ciudadanía confíe en las autoridades y realicen las denuncias correspondientes a tiempo, pues las primeras horas son fundamentales para encontrar con vida a una mujer desaparecida.

La legisladora añadió que sin lugar a dudas se trata de dos feminicidios, y acusó que la violencia contra las mujeres nace de una sociedad patriarcal en la que las mujeres están constantemente en peligro de ser violentadas.

’Estas conductas violentas van escalando de forma sutil sin ser denunciadas ante las autoridades, por ignorancia o por los estereotipos de género que colocan a las mujeres en una posición vulnerable frente a su agresor. Estas acciones pueden llegar a constituir delitos como privación de la libertad, abuso sexual o incluso el feminicidio, y lo preocupante es que de acuerdo a datos del INEGI el 93.2% de estos actos no son denunciados’, expresó Yeraldine Bonilla.



Francisca Abelló, lamentó que los familiares de las dos adolescentes encontradas sin vida en Costa Rica no denunciaron ni acudieron a la Fiscalía sino hasta que fueron encontradas sin vida.

’Las primeras horas son fundamentales para encontrar a una mujer desaparecida von vida, desconozco las razones por las cuales los familiares de estas jóvenes no reportaron su desaparición. Es necesario fomentar la cultura de la denuncia para activar de manera más efectiva los protocolos de búsqueda y protección’, apuntó la legisladora.



Destacó que en lo que respecta al Protocolo Alba, en 2020 se han activado 39 Alertas Alba por desaparición de mujeres, de las cuales 26 han sido encontradas con vida, 2 de ellas sin vida y 11 alertas aún siguen activas. Por lo que reiteró la importancia de que ahora que existen los mecanismos de búsqueda, sean utilizados por la sociedad de manera eficiente realizando las denuncias correspondientes para activar estos protocolos.

’Cuando llegamos a esta Legislatura cuestionamos al Fiscal sobre las razones por las que Sinaloa no contaba con el Protocolo ALBA, pese a que Culiacán es una de las ciudades más castigadas por el delito de feminicidio a nivel nacional, y nos respondió que no tenía presupuesto’, relató Francisca Abelló.



’Por esa razón, desde el primer año en morena impulsamos una reasignación para que en el ejercicio fiscal 2019 se destinaran 7 millones de pesos para la implementación del Protocolo ALBA en Sinaloa, y nuevamente se asignaron 7 millones para este 2020. En el Congreso estamos cumpliendo con nuestra parte, pero es muy importante insisto, fomentar la cultura de la denuncia para que estos protocolos de búsqueda puedan ser efectivos’, concluyó la morenista.