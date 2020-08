Exhorta morena al Poder Ejecutivo para que ejecute recursos presupuestados para atención a víctimas de delito

La diputación permanente presentó este martes un posicionamiento de la diputada morenista Alma Rosa Garzón, a través del cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que ejerza los recursos presupuestados a instituciones como la Comisión de Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas.



La morenista expone en el documento enviado a la Diputación Permanente, que los índices de delitos de alto impacto en el Estado no han bajado; solo en lo que va del año 2020, se han presentado 79 desapariciones forzadas en la entidad.



’Como presidenta de la Comisión de Justica de este Honorable Congreso del Estado, quiero recordarle a las autoridades encargadas de la Seguridad en el Estado, que han sido poco eficaces para brindar la seguridad que anhelan los sinaloenses; a las autoridades de Procuración de Justicia, exigirle mejores resultados para llevar ante la justicia a los responsables de la comisión de delitos, sobre todo, de aquellos delitos como el homicidio y la desaparición forzada, por ser los que más lastiman a la sociedad, y que también hay que decirlo, son los delitos que menos se castigan, con una tasa de impunidad del 98%, según investigaciones del portal México Eválua’, expone la morenista.



’Ante estos resultados en seguridad y justicia, resulta preocupante y no menos grave, la política implementada por el titular del Poder Ejecutivo, quien en franca violación a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en el presente ejercicio fiscal, ha dejado sin recursos para la operación a instituciones como la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas y la Comisión de Búsqueda de Personas’, agrega el documento enviado por Alma Rosa Garzón.



La morenista cita también las recientes protestas de diferentes colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, debido a la falta de operación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.



’Han dejado en evidencia la falta de sensibilidad del titular del Ejecutivo, en el ejercicio del presupuesto; para estas madres rastreadoras la respuesta a sus reclamos siempre ha sido la misma, ’hubo recorte de las asignaciones presupuestarias al gasto operativo’.



Aclaró que tanto la Comisión de Víctimas, como la Comisión de Búsqueda, son instituciones operativas, que solo pueden funcionar mediante la ejecución de los recursos que para tales fines les fueron asignados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; sin recursos no pueden cumplir con el propósito para el cual fueron creadas.



’Sr. Gobernador, resulta evidente que sus prioridades no son las mismas, que las de aquellos que buscan Justicia; lo que si tenemos claro, es que su prioridad está en hacer negocios’, expone la diputada morenista.



’Resulta totalmente incongruente que el Gobierno del Estado por un lado, recorte el presupuesto a áreas sensibles como la atención a víctimas; y por el otro, se dé el lujo de gastar recursos públicos en obras superfluas; por citar un ejemplo, obras no prioritarias como la remodelación del bulevar camarón sábalo en la ciudad de Mazatlán o bien, en la construcción de los Estadios, que finalmente terminarán en manos de empresarios, quienes seguirán lucrando con el pueblo’, concluyó la legisladora.