Exhorta Pablo Amílcar Sandoval al resto de los aspirantes a apostarle a una contienda interna en paz y respetuosa.

Chilapa de Álvarez, Gro., 05 de diciembre 2020.- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros convocó a todos los aspirantes a que le apuesten a una contienda interna para definir al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero se desarrolle en un clima de paz y tranquilidad y aseguró que la alianza PRI-PRD será la muestra que en política hay sumas que restan.



El pasado viernes, el exdelegado federal en la entidad, se registró y fue el único que cumplió con todos los requisitos que marcaba la convocatoria para buscar ser el abanderado de MORENA rumbo a la gubernatura.



Este sábado, Sandoval Ballesteros continuo sus recorridos por el estado, llegando a la puerta de la Montaña, Chilapa de Álvarez. Al arribar al centro de la ciudad de las artesanías, fue abordado por comunicadores a quiénes dijo que confía en la selección y calificación de candidatos que realizará la comisión de elecciones de su partido, donde se verificará la validez de los documentos entregados y que se cumplan todos los requisitos.



’La convocatoria también establece dos cosas interesantes: una es cumplir todos los requisitos que piden las leyes, es decir, no solamente los requisitos que establece la convocatoria, sino también las leyes y también ha pedido una declaración 3 de 3, esto quiere decir que se hagan públicos todos los bienes, que se haga pública una declaración patrimonial, una de intereses y una fiscal, hago un llamado también para que haya transparencia y que esto nos sirva como una base de honestidad en nuestro movimiento’, refirió.



Antes de sostener un encuentro con ciudadanos de las colonias populares, La Joya, Loma Linda, Piedras Blancas, Nueva Orleans y la candelaria de la cabecera municipal, Pablo Amílcar Sandoval, confirmó que se registraron 18 aspirantes, 13 varones y 5 mujeres.



Expresó que esta alta expectativa de participantes es por la intención del voto que tiene Morena en Guerrero y que todas las encuestas lo confirman, se ganará la eleccion a la Gubernatura de manera oleada y eso despierta mucho interés.



Por otra parte, Pablo Amílcar, que es el actor político con más respaldo popular, ha recibido de las bases del PRD en los últimos días, fue cuestionado por los medios de comunicación en torno a la alianza PRI- PRD contra Morena, el diputado local con licencia -dijo- ’En política no funciona así la aritmética, hay sumas que restan’, al tiempo que llamó a esperar como se desarrolla este proceso.



Reiteró que Guerrero necesita un ejercicio democrático de elección que se desarrolle con tranquilidad y no tenga violencia ’que sea pacífico y que podamos acudir con tranquilidad, no solamente los candidatos, sino todos, que haya un ambiente favorable para que la gente pueda votar libremente’.



En torno a la versión del uso de camionetas blindadas y de equipo de seguridad como se mal informó en un medio nacional, desmintió el hecho, afirmando que no tiene nada que ocultar y aseguró que la unidad no es blindada -incluso hace unos días fue víctima de un cristalazo- y ni es de su pertenencia.



Puntualizando que cuenta con una unidad pero que es actualmente con la que se transporta su familia, así como dando a conocer que las personas que lo acompañan es un equipo entusiasta que están trabajando a favor de la 4T.



’Si tuviéramos esas medidas de seguridad pues no nos hubieran dado el cristalazo, entonces, tampoco tengo nada que ocultar, estamos muy tranquilos, insisto la camioneta es una camioneta convencional, no es la unidad blindada, de la que decían ellos’ dijo.



Fue acompañado en este recorrido por la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares, los regidores, de Mochitlán, Noemi Quiñones Ramírez; de Zitlalá, Yanet Ojeda Corratitlán; De Tixtla, María Elena Honorato Barrios; de Ahuacotzingo, Mauricio Chautla Castro y de Chilapa Delia Solano Valle.