A fin de preservar la salud e integridad física de las personas, en particular menores de edad, y proteger al medio ambiente, así como la calidad del aire y la fauna doméstica y silvestre de la Zona Metropolitana del Valle de México, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán apela a la conciencia y prudencia de la ciudadanía para abstenerse de comprar, vender y quemar pirotecnia durante los festejos por la despedida del 2023.



El Artículo 200 del Bando Municipal, enmarcado en el Título Noveno ’De la Pirotecnia’, establece la prohibición expresa y sin excepción alguna para la fabricación, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos, dentro de cualquier área urbana o habitacional del municipio.



Destaca que particularmente niñas y niños son vulnerables al nivel de explosividad de estos productos y que muchos de ellas y ellos resultan con quemaduras graves o incluso amputaciones en sus extremidades por uso indebido de estos productos.



En tanto, el Artículo 198 del mismo ordenamiento responsabiliza directamente a los adultos de las lesiones generadas por estos productos a menores de edad, mientras que la Ley Federal de Armas y Explosivos prevé incluso sanciones penales para quienes las fabrican o comercializan sin la autorización o permiso correspondiente. El Bando Municipal, a su vez, prevé disposiciones en consonancia con esta Ley Federal, con la finalidad de proteger a la población.



La Dirección de Salud de Chimalhuacán, por su parte, indica que la contaminación ambiental por ruido y pólvora que provoca la pirotecnia daña tímpanos de humanos y animales, aumenta los problemas respiratorios derivados de vivir en una mega urbe de por sí ya muy contaminada e incrementa los riesgos de cáncer pulmonar.



A su vez, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología destaca que niñas y niños con autismo, así como mascotas, son más vulnerables al ruido y contaminación de explosivos como ’cohetes’, ’palomas’, ’buscapiés’ y demás pirotecnia.



El H. Ayuntamiento apela a la concientización de toda la población, en particular de las y los adultos, para no malgastar su dinero en una diversión peligrosa y dañina, como lo es el uso de pirotecnia.