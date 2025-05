Exhorta GEM a reciclar árboles de navidad para dar vida a nuevas plantas y evitar incendios

METEPEC, Estado de México. - Reciclar los Árboles de Navidad naturales es una manera de evitar incendios y cuidar el medio ambiente; cada uno de ellos permite dar vida a otras diez especies a través de su transformación en composta orgánica, proceso que se realiza de manera gratuita en los 17 viveros de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), organismo adscrito a la Secretaría del Campo.



Esteban Sánchez Cervantes, Jefe del Vivero Invernadero de la Delegación Regional Forestal de Probosque ubicado en Metepec, señaló que en esta temporada se espera transformar en composta entre dos mil y tres mil árboles navideños, principalmente de las especies pino ayacahuite, oyamel y pseudotsuga o abeto, los cuales pasarán por un largo proceso de transformación que dura tres años.



El proceso de reciclaje y aprovechamiento inicia con la recepción, es importante que los árboles no tengan luces, esferas ni adornos navideños; también se retiran elementos ajenos, como clavos, bases y soportes; posteriormente pasan a su trituración.



El material de los árboles triturados es depositado en un patio de compostaje, donde es rotado periódicamente para coadyuvar a su proceso natural de transformación aeróbica, lo que permitirá contar finalmente con un material de composta adecuado para ser aprovechada en los viveros.



Una vez cernido, este material será adicionado con un 70 por ciento de tierra negra de monte y un 15 por ciento de tepojal, mezcla que es usada para dar vida a nuevas especies de árboles y plantas.



’Cuando no estaban estos centros de colecta, la gente no hallaba dónde poner los arbolitos, los sacaban de su casa y los tiraban en los parques, en las calles y desde que empezó esto ya no los encuentra uno tirados en cualquier lado’, señaló Esteban Sánchez Cervantes.



El funcionario indicó que otra parte de los árboles recolectados es destinada a apoyar la labor artesanal que se realiza en el municipio de Rayón, en donde se utilizan para elaborar cucharas, baleros y yoyos.



La dependencia invita a la ciudadanía a participar en la campaña de acopio que se mantendrá hasta marzo, ’Probosque cuenta con 17 viveros acondicionados para recibir los Árboles de Navidad, desechados ya, después de la temporada decembrina; el horario es de nueve a cuatro de la tarde’, informó el Jefe del Vivero Invernadero de la Delegación Regional Forestal de Probosque.



Este servicio es gratuito, las personas interesadas pueden consultar la ubicación del Centro de Acopio más cercano ingresando al sitio https://probosque.edomex.gob.mx/viveros_forestales u obtener detalles de recolección por volumen a los teléfonos 722 878 9891 y 722 878 9819.