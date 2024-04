Exhorta gobierno de Chimalhuacan extremar medidas preventivas para evitar golpes de calor

Debido a la actual temporada de calor, el Gobierno Municipal de Chimalhuacán exhorta a los habitantes y visitantes a adoptar y extremar medidas preventivas a fin de evitar golpes de calor en menores de edad, adultos y adultos mayores, así como los efectos de la exposición al sol por tiempos prolongados.



Por lo anterior, llama a evitar realizar actividades físicas y deportivas al aire libre principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas; el consumo de alimentos en lugares sin las condiciones e higiene adecuadas y no permanecer en vehículos cerrados y sin ventilación.



Asimismo, recomienda lavarse las manos antes de consumir alimentos y después de ir al baño; beber suficiente agua potable; comer verduras y otros alimentos frescos y previamente desinfectados, y usar bloqueadores solares para la piel, gorra o sombrero, así como vestimenta de colores claros, holgada y de manga larga.



Ante cualquier malestar, sugiere colocarse a la sombra, beber abundantes líquidos y no automedicarse, sino acudir al Centro de Salud más próximo.



Los síntomas más frecuentes de deshidratación son llanto sin lágrimas, hundimiento en ojos, boca reseca, saliva espesa e irritabilidad en niños, mientras que en los adultos son taquicardia, somnolencia, sensación de agotamiento, sed intensa e igualmente boca reseca.



Respecto al cuidado de mascotas y otros animales de compañía, también se recomienda no exponerlos a los rayos del sol, mantener en condiciones adecuadas sus bebederos y cambiar continuamente su agua.



Específicamente en cuanto a perros y gatos, recomienda refrescar sus cuerpos con esponja mojada y evitar que caminen sobre pisos calientes, pues afecta la almohadilla de sus patas, y no raparlos, pues su pelambre los protege del sol y la deshidratación.



El Gobierno de Chimalhuacán recuerda que, en temporadas de calor como la actual, también aumentan los riesgos de incendios, por lo que también pide evitar acciones que potencien o desencadenen estos riesgos, como arrojar objetos encendidos en basureros, pastizales o cualquier otro material inflamable.



Asimismo, recomienda identificar o habilitar rutas de evacuación para casos de emergencia en todo lugar, principalmente para resguardo de población vulnerable, como niños, niños y adultos mayores.