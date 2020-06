Exhortan a continuar Programa de Inspecciones a Zoológicos durante la emergencia.



El objetivo, garantizar la preservación del bienestar de los animales que en ellos habitan, indican diputados del PVEM.



La diputada Erika Mariana Rosas Uribe, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a que den continuidad al Programa de Inspecciones a Zoológicos, para conocer el estado físico y de salud de los animales.



En la propuesta, explicó la legislador, se solicita que se diseñen mecanismos de inclusión en programas de crédito y financiamiento a los propietarios de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), y de los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), con el objetivo de dotarlos de liquidez y coadyuvar a mantener el bienestar de los animales en cautiverio.



Recordó que ante la declaratoria de pandemia por la emergencia sanitaria ocasionada por la presencia del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), iglesias, cines, teatros, entre otros, los zoológicos, fueron cerrados para evitar cualquier riesgo de contagio.



En el caso concreto de los zoológicos, aseguró, coincidimos con la necesidad de implementar este tipo de acciones para poner a salvo la salud humana y la de los animales; sin embargo, en diversos medios de comunicación se ha externado la preocupación de asociaciones ambientalistas y de la sociedad en general, por el posible abandono y desatención de los animales que los habitan.



Ante esta situación, informó, autoridades ambientales del ámbito federal han reforzado sus acciones en la materia; por un lado, la SEMARNAT solicitó a las UMAs y a los PIMVS reforzar las medidas de bioseguridad para proteger a la fauna silvestre del Covid-19, esto después de que se confirmara la presencia del virus en un tigre de Bengala en el zoológico del Bronx, en Nueva York.



La legisladora señaló que, ante la difícil situación que atraviesan los zoológicos del país por la falta de afluencia de visitantes, la cual es su principal fuente de ingresos, la mencionada Secretaría puso en marcha una estrategia preventiva junto con la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de México (AZCARM,) para facilitar la canalización de donativos en especie, principalmente en el rubro de alimentos.



Rosas Uribe dijo que, aunque la situación es compleja, los ejemplares se encuentran bien y no se tiene contemplado ningún tipo de sacrificio de éstos, como sí ha ocurrido en otras partes del mundo. Por el contrario, la Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT se coordina con varias organizaciones que han manifestado su disposición de recibir animales que pudieran ser abandonados por particulares, detalló.



La diputada indicó que, aun cuando no hay evidencia hasta el momento de abandono de animales en los zoológicos por la falta de recursos, existe la preocupación latente de sus propietarios de no poder cubrir los gastos para su alimentación y la atención de su salud.



Debido a esto, consideró necesaria la colaboración de las autoridades federales en materia económica para desarrollar alternativas de financiamiento que les permitan a los zoológicos cubrir los gastos de operación y, por ende, garantizar la preservación del bienestar de los animales que en ellos habitan.



La proposición con punto de acuerdo, fue turnada directamente a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso.