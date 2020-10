Exhortan a instancias de salud para que refuercen las acciones de prevención y combate contra el cáncer de mama

www.guerrerohabla.com





Chilpancingo, Gro., a 20 de octubre del 2020.- Diputadas y diputados locales exhortaron a los titulares de las secretarías de Salud federal y estatal para que realicen las acciones necesarias que permitan reforzar las políticas públicas de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer de mama.

Al dar lectura a su propuesta de acuerdo parlamentario, la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) resaltó que en México el cáncer de mama se ha convertido en la tercera causa de muerte, después de enfermedades del corazón y la diabetes, y a nivel mundial cada año mueren más de 500 mil mujeres por esta causa, mayoría de las cuales (69 por ciento) ocurre en los países en desarrollo.

Añadió que en Guerrero la tasa de mortalidad se encuentra en el rango de 9.29 a 13.64, junto a los estados de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Morelos, Hidalgo y Tabasco, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en los últimos años el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento.

Dijo que conforme a datos del Quinto Informe de Gobierno, en el estado se realizaron 45,120 exploraciones clínicas de mama y 35,372 mastografías, a través del ’Programa y Control de Cáncer de Mama y Cervicouterino’, lo cual fue mucho menor a lo realizado en el año pasado, cuando se realizaron 132,502 exploraciones clínicas de mama y 51,592 mastografías, con lo que se detectaron 528 casos sospechosos.

La legisladora considera que en la entidad existe un retroceso en la atención y prevención de esta enfermedad, por lo cual es conveniente el pronunciamiento del Congreso para exhortar respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y estatal, a efecto de que asignen mayores recursos al ramo administrativo de Salud, en particular a los programas para la prevención y atención de los diversos tipos de cáncer que afectan a las mujeres, como es el de mama.



Intervenciones

Al intervenir con motivo del "Día Mundial Contra el Cáncer", la diputada Verónica Muñoz Parra refirió que esta enfermedad es una de las principales causas de muerte en México, donde siete de cada diez mujeres diagnosticadas llegan en etapa ya avanzada.

Enfatizó la legisladora del PRI que es imperante disminuir las muertes y transformar las historias de dolor en historias de éxito, en historias de oportunidad y de supervivencia, y que en esta gran labor se requiere la participación de todas y todos. Por eso hizo un llamado a sus homólogos a ser sensibles y unir fuerzas en busca de un mejor presupuesto que esté a la altura de las necesidades del Sistema de Salud.

En relación con el tema intervino la diputada Leticia Mosso Hernández (PT), quien manifestó que el cáncer de mama es una enfermedad que puede ser curable si se detecta a tiempo, pero su atención requiere de costos muy elevados, lo que hace muy difícil que la mayoría de las mujeres sobrevivan a la enfermedad.

En ese sentido, hizo un llamado al análisis de la iniciativa de reforma a la Ley 1212 de Salud del estado, en busca de poder ampliar los servicios de salud en materia de rehabilitación, para beneficio de las mujeres que son detectadas con cáncer.

En su intervención, la diputada Samantha Arroyo Salgado hizo un llamado a la concientización y a reforzar las campañas de prevención contra esta enfermedad, y de esta manera evitar el aumento de fallecimientos.

Precisó que es obligación de los gobiernos garantizar el derecho a la salud e implementar estrategias, campañas y programas de prevención oportunos y efectivos.

En su oportunidad, la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) dijo que el cáncer de mama no es sólo un problema de salud, sino también social, y que desafortunadamente en México se carece de programas de atención oportuna, medicamentos e instrumentos para su atención.

Por eso, dijo que es importante pronunciarse para que el Gobierno Federal no desaparezca los programas de atención de este tipo de enfermedades, e hizo un llamado a sus homólogos para impulsar una agenda en común tendiente a garantizar la atención de la salud de la población.

Finalmente, la diputada Nilsan Hilario Mendoza coincidió en la necesidad de fortalecer las campañas de prevención como mejor herramienta de combate a esta enfermedad, lo que se logrará con la suma de voluntades.

Reconoció que el cáncer requiere de mayores recursos económicos para su atención, pero también consideró que es importante también acabar con cáncer de la corrupción, para que el presupuesto destinado cumpla su real objetivo.



