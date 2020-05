Exhortan a las instancias federales y estatales para otorgar seguro de desempleo a prestadores turísticos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 06 de mayo del 2020.- Diputados locales exhortaron a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Trabajo y Previsión Social federales, y a sus homólogas en Guerrero, para que lleven a cabo un diagnóstico del impacto económico sufrido en la entidad por la pandemia del Covid-19, y de manera particular se otorgue un seguro de desempleo en favor de los prestadores de servicios turísticos que por la contingencia obtienen nulos ingresos.

Esto en un Acuerdo propuesto por la diputada Mariana García Guillén (Morena), donde se señala que los prestadores y promotores de servicios turísticos de Acapulco han visto drásticamente mermada su economía por la contingencia generada por el Covid-19, que canceló la llegada de turistas.

Aunado a que, dijo, este sector no cuenta con un salario fijo, por lo cual se hace necesario que el gobierno estatal los tome en consideración en los programas de apoyo económico para desempleados.

La legisladora refirió que las afectaciones por la emergencia sanitaria se han acentuado en sitios turísticos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, debido al cierre de comercios y empresas que viven al día y cuyas ventas se desplomaron en un 90 por ciento.

Agregó que de los 110 establecimientos afiliados, un alto porcentaje ya ha cerrado y otros hacen esfuerzos por no despedir a sus trabajadores, implementando horarios escalonados. Sin embargo, dijo, muchos no podrán subsistir así por mucho tiempo, por lo que existe incertidumbre entre las tres mil familias que dependen de estas actividades.

Por eso propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya a los secretarios de Fomento y Desarrollo Económico y de Turismo, a efecto de que evalúen la viabilidad de implementar acciones de apoyo a los prestadores de servicios turísticos del estado, para que se les incluya en programas como el seguro de desempleo.

El diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) propuso una adición a la propuesta para exhortar tanto al Ejecutivo federal como el estatal a establecer una mesa de construcción, reorganización, y reactivación de la actividades turísticas y económicas, que incluya a todos los actores productivos de la entidad, para repotenciar la actividad económica de carácter turístico con visión sostenible y sustentable.

Planteó que en dicha mesa participe la Secretaría de Hacienda para formular un plan de recuperación económica con plazos y recursos presupuestales orientados con prioridad a la reactivación económica sanitaria y alimentaria.

Mientras que el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) planteó una adición para que, en conjunto, se establezca un diagnóstico del impacto económico sufrido en la entidad, y derivado de ello, se lleve a cabo la implementación de un programa de otorgamiento de recursos a los trabajadores formales e informales que hayan sido afectadas económicamente por la pandemia, poniendo énfasis en los más de 250 mil trabajadores vinculados al turismo, entre los que destacan prestadores de servicios turísticos, transportistas, campesinos y pescadores.



Exhorto a Ayuntamientos

A propuesta del diputado Robell Urióstegui Patiño, del PRD, los legisladores también exhortaron a los 80 Ayuntamientos y al Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que realicen las gestiones administrativas presupuestales necesarias que garanticen el otorgamiento al 100 por ciento de salarios de los servidores públicos, durante el tiempo que duren las medidas decretadas por la emergencia sanitaria.



Se adhieren diputados a Acuerdo del Congreso de la Unión

Asimismo, los diputados acordaron adherirse al exhorto aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados federal; a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, y a las comisiones Federal de Electricidad y Reguladora de Energía, para que establezcan mecanismos que permitan modificar las tarifas por consumo de energía de los organismos operadores de agua, de industrial a otra más benéfica como la acuícola EA.

Dicho acuerdo presentado por el diputado Ossiel Pacheco Salas (Morena) exhorta también a la SHCP para que esos organismos operadores gocen de condonación o pagos de impuesto diferidos correspondientes a los meses de marzo y abril, o mientras dure la contingencia sanitaria por el Covid-19.



Exhorto a la Secretaría de Bienestar

El legislador Alfredo Sánchez Esquivel (Morena) planteó exhortar a las secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público para que por única ocasión flexibilicen las reglas del Ramo 33, que permita a los gobiernos estatales y municipales reorientar hasta un 20 por ciento del presupuesto en la compra de insumos médicos, alimentarios y todo los relacionado con las necesidades básicas de la población, para mitigar sus dificultades por la pandemia. La propuesta se aprobó por mayoría de votos.



Exhorto sobre atención en hospitales privados

El diputado Ricardo Castillo Peña (Morena) planteó exhortar al Ejecutivo federal y estatal para que suscriban un acuerdo con las instituciones y asociaciones de hospitales privados del estado, con el objeto de que se atienda a personas con padecimientos o tratamientos diferentes al Covid-19 que lo requieran, y evitar la saturación en los hospitales públicos.



Intervenciones

Al participar en relación con el ’Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz’, la diputada Blanca Celene Armenta Piza destacó que esta actividad es fundamental para la recuperación de la armonía social y el impulso de valores como la tolerancia, respeto y la sana convivencia, por lo cual hizo un llamado a la población para que durante la cuarentena originada por la pandemia del Covid-19, continúen desarrollando la práctica deportiva desde sus hogares, que permita mejorar los lazos familiares y mantener un buen estado de salud.

En torno a la racionalización del gasto público por la emergencia sanitaria, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez llamó al gobernador del estado para que mantenga finanzas públicas sanas, racionalice el gasto y, principalmente, no recurra al endeudamiento público. Recomendó, asimismo, que los ahorros producto de la austeridad los canalice en acciones de apoyo a las personas mayormente afectadas por la pandemia.

También llamó al Poder Judicial, a los órganos autónomos, organismos públicos descentralizados y a los Municipios para que implementen sus respectivos planes de austeridad, como lo ha hecho el Congreso del Estado en favor del sector Salud que está al frente de la línea de batalla.

Al intervenir sobre el mismo tema, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez lamentó que, producto de la crisis global, se han perdido en el país más de 600 mil empleos y unos 10 mil en Guerrero, lo que significa que muchas familias no tienen recursos para solventar sus necesidades básicas. Ante esto, refirió que si la entidad se ve obligada a endeudarse, sería por una buena causa.

La diputada Eunice Monzón García participó en relación con el problema de contaminación ambiental generado por la quema en tiraderos clandestinos a cielo abierto y de pastizales en terrenos agropecuarios, aunado a la temporada de incendios forestales.

Al respecto, hizo un llamado a los 81 Municipios, principalmente el de Acapulco, para que optimicen el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de la basura. Además, pugnó porque se clausuren los tiraderos clandestinos y se investigue y proceda contra quienes han realizado quemas en ellos. Y por último, exhortó al titular de la Procuraduría de Protección Ambiental para que realice acciones de vigilancia y campañas de toma de conciencia entre la población, en beneficio del medio ambiente.





