Exhortan a los ayuntamientos para garantizar el pago íntegro de salarios de los trabajadores

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 07 de mayo del 2020.- Diputados locales exhortaron a los 80 ayuntamientos de la entidad y el Consejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que realicen las gestiones presupuestales necesarias para garantizar el pago del 100 por ciento de los salarios a los trabajadores durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Al presentar dicho exhorto, el diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) argumentó que, ante la emergencia sanitaria en todo el país, desde el 30 de marzo se han suspendido las actividades de atención ciudadana y de prestación de servicios no esenciales en los tres niveles de gobierno.

Señaló que, como representante popular, diversos trabajadores de distintos municipios le han solicitado apoyo porque sus salarios han sido retenidos y en algunos casos disminuidos por parte de las administraciones públicas municipales, argumentando que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir la nómina al cien por ciento.

Aseguró que esta acción es inconstitucional y violatoria de derechos humanos, pues es una responsabilidad de las administraciones públicas municipales el generar los mecanismos necesarios para solventar al ciento por ciento los salarios de los servidores públicos.

Indicó que, ante la emergencia sanitaria, la suspensión de actividades no esenciales es una medida de salubridad general que no debe afectar los ingresos de los servidores públicos.

Añadió que los empleados de los gobiernos no pueden ser tratados como simples trabajadores, dado que sus derechos están protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, los titulares de cada orden de gobierno deben respetar y garantizar la estabilidad laboral de todos y cada uno. Sobre todo, agregó, porque la suspensión de actividades esenciales fue una determinación gubernamental.



00O00