Exhortan a municipios para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal

Chilpancingo, Gro., a 15 de enero del 2021.- El Congreso del Estado exhortó a los 81 municipios para que, de conformidad con la Ley estatal de Bienestar Animal, formulen sus Reglamentos en Materia de Bienestar Animal, instalen Centros de Control Animal, Asistencia y Zoonosis, así como destinar en su presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2021 las partidas necesarias para el fomento del bienestar, tenencia responsable y protección de los animales.

Lo anterior a propuesta de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Quiñónez Cortés y Eunice Monzón García.

Al dar lectura al acuerdo, esta última señaló que la Ley de Bienestar Animal del Estado establece proteger a los animales, garantizar su bienestar, favorecer su atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud, prohibir el maltrato, crueldad, abandono, sufrimiento, abuso y deformación de sus características físicas, asegurando la sanidad animal y salud pública.

Refirió, asimismo, que el ordenamiento considera Centros de Control Animal, Asistencia y Zoonosis como de carácter público destinados a la captura, esterilización, vacunación, desparasitación, atención médica veterinaria y, en su caso, eutanasia de animales abandonados o ferales, que ofrezcan servicios de orientación a personas que lo requieran para el cuidado de sus animales, incluyendo los centros antirrábicos y demás que realicen acciones análogas.

Monzón García afirmó que la vida de perros y gatos callejeros suele verse enmarcada en la desnutrición, enfermedades, maltrato y abandono, aunado a que no cuentan con un refugio apropiado, con las vacunas requeridas propias de su especie y carecen de los cuidados adecuados, situación que se ha acentuado por la pandemia de Covid-19, ya que algunas personas no pueden cubrir las necesidades de sus mascotas tras perder el empleo o tener un recorte en sus ingresos monetarios.

Por todo lo anterior, señaló que ’es negligente que en gran parte de los municipios no se cuente con un Centro de Control Animal, pero es más irresponsable que en la mayoría de éstos no exista el Reglamento en la materia, que debió haberse expedido desde el 2015’.

En ese sentido, propuso exhortar a los ayuntamientos para que a la brevedad den cumplimiento a lo que establece Ley Número 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero.



Acuerdos

A propuesta de la diputada Leticia Mosso Hernández, la LXII Legislatura exhortó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que la institución implemente cursos de capacitación permanente en materia de derechos humanos, con especial atención en los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, tomando como referencia el ’Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad’, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También por unanimidad, las y los legisladores aprobaron, a propuesta de la diputada Guadalupe González Suástegui, exhortar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que atienda la problemática de falta de atención a los enfermos de insuficiencia renal crónica y personas con tratamiento de hemodiálisis en el estado.



