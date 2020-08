Exhortan a Profeco verificar si bolsas de plástico de comercios son biodegradables

Taxco, 19 de agosto. El Congreso del estado exhortó al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Sheffield Padilla, para que implemente un estudio de las bolsas de plástico biodegradables que se entregan en los comercios, y saber si cumplen con las disposiciones ambientales en Guerrero.



Dentro del exhorto que se hizo público en las redes sociales, fue el diputado local Alfredo Sánchez Esquivel quien presentó la propuesta para hacer el exhorto al titular de Profeco, Sheffield Padilla, para que ’implemente un estudio a los plásticos biodegradables que están entregando y/o comercializando tanto en las cadenas comerciales a sus clientes en Guerrero, a fin de que este se enfoque en legitimar y dar certeza que realmente estos utensilios son biodegradables y que existen formas simples de poder darle tratamiento para no continuar con la contaminación visual y ambiental de los plásticos convencionales’.



El legislador puntualizó que muchos de los plásticos de un solo uso no cumplen una función vital, pues ’se limita al traslado de productos o bien utilizados para consumo de bebidas y comida con uso de única ocasión, cumpliendo su ciclo como parte de los residuos sólidos municipales’.



Sánchez Esquivel destacó que en marzo de 2019 fue aprobado en el Congreso de Guerrero el dictamen con proyecto de decreto por el que se ’adiciona el artículo 49 Bis y se deroga el segundo párrafo al artículo 49 de la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero, con el que se prohibían los llamados plásticos de un solo uso en nuestro estado’.



A partir de esa fecha, señaló, las principales cadenas comerciales y tiendas de autoservicio de manera ’casi instantánea entregaron a sus clientes bolsas, popotes y empaques biodegradables, lo cual no tiene nada de malo, pero hasta este momento ninguna dependencia o institución se ha preocupado por realizar algún estudio para comprobar que realmente estos utensilios cumplan con las características de desintegración y sean amigables con el ambiente’.



Es por eso, dijo, el sentir de ’este punto de acuerdo, necesitamos dar certeza de que realmente se les estén entregando a los consumidores productos amigables con el medio ambiente, y no caer en lo absurdo de permitir se siga distribuyendo plástico común reetiquetado o etiquetado con otro nombre afectando al medioambiente y a su vez violando la ley’.