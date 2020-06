Exhortan a SEP para emitir calendario de exámenes y protocolo sanitario en el regreso a clases.



La matricula estudiantil requiere de certidumbre sobre su futuro; hay segmentos que deben cambiar de grado académico, indica Juan Zepeda.



Con el objetivo de mantener informada a la población estudiantil de todo el país, el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que emita el calendario de exámenes de admisión de nuevo ingreso, en el que se incluyan todos los niveles educativos.



También solicitó al Gobierno Federal que, a través de sus instituciones, elabore y presente un protocolo sanitario específico para garantizar que el regreso de las y los estudiantes a las escuelas públicas y privadas sea seguro.



La afectación a la calendarización de exámenes de admisión y otro tipo de evaluaciones que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria deben ser subsanados, a fin de dar certeza a la matricula estudiantil sobre su futuro, pues hay segmentos que deben cambiar de grado académico, recordó.



El legislador de MC dijo que se requiere de un plan integral de medidas de seguridad para el regreso a clases en la llamada Nueva Normalidad, la cual debe incluir protocolos de sanitización de planteles educativos, aplicación de pruebas en las instalaciones, la sana distancia, entre otras acciones que requieren análisis de expertos.



Hizo hincapié en que se debe tomar en cuenta que el Coronavirus llegó para quedarse por tiempo indefinido y, al no contar con una vacuna, es preciso mitigar los riesgos con toda la fuerza institucional, dando prioridad a la población más vulnerable.



Las implicaciones de la pandemia, su afectación en las dinámicas de los hogares, la adaptación del modelo de educación en línea, han representado grandes retos para concluir el ciclo escolar; otro problema, añadió, que las autoridades escolares no han resuelto, la aplicación de exámenes de admisión a un nuevo nivel escolar para millones de alumnos.



Recordó que la matrícula del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2019-2020, es de más de 36 millones de estudiantes. De esta cifra, cuatro millones 773,360 de preescolar; 13 millones 920,602 de primaria, seis millones 439,072 de secundaria; de acuerdo con datos de a SEP.



Respecto al nivel medio superior, se tenían cuantificados 5.2 millones de alumnos y 3.9 millones de educación superior. Un millón 900 mil estudiantes de capacitación para el trabajo y 81.6 mil en educación normal, agregó.



La vida y salud de la población mexicana deben ser los principales motores del quehacer gubernamental frente a la situación desconocida, como los es el Coronavirus; los recursos económicos y sanitarios para el sector educativo no pueden olvidarse, para un mejor reingreso a clases, concluyó Juan Zepeda.