Exhortan al Ejecutivo informe sobre aportaciones voluntarias de servidores públicos.



El reporte debe contener monto total, destino y operatividad de los recursos recaudados del 16 de julio a la fecha, indica el senador Fuentes Solís.



El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que informe sobre el monto total, destino y operatividad de los recursos recaudados por las aportaciones voluntarias efectuadas por servidores públicos, a partir del 16 de julio a la fecha.



El legislador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que, por tratarse de aportaciones voluntarias y bajo el concepto de donación, la dependencia fiscalizadora tiene la obligación de definir la utilización dicho ahorro, a fin de enfrentar la emergencia económica para reorientar el gasto público en beneficio de los más desprotegidos.



Fuentes Solís subrayó que dichas aportaciones a pesar de ser por voluntad de los servidores públicos, no deben ir en contra de los derechos laborales existentes en las leyes nacionales o de tratados internacionales enfocados a salvaguardar la integridad y protección de los trabajadores.



Recordó que la SHCP aseguró que las aportaciones pueden ser mes con mes, sólo una vez o ninguna, lo que se traduce que es a voluntad de los trabajadores y sin una periodicidad establecida.



Denunció que no hay certeza para los funcionarios sobre si realmente es voluntario donar, si serán presionados por sus superiores para ceder un porcentaje, por lo menos, en una ocasión o si habrá alguna repercusión al no realizar aportaciones.



El senador regiomontano refirió que el artículo tercero constitucional enuncia que el trabajo es un deber social y exige respeto a las libertades y dignidad para las y los trabajadores; además de estar considerado como un derecho humano y ser una parte inseparable e inherente del ser humano.



Señaló que, de acuerdo con un oficio firmado por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, dirigido a la Oficial Mayor de la SHC, las aportaciones de carácter voluntario van desde el cinco por ciento y hasta el 25 por ciento del sueldo de los funcionarios con nivel de subdirector hasta el de presidente de la República;



El punto de acuerdo fue turnado de manera directa a la Tercera Comisión de la Permanente, para su estudio.