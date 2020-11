Exhortan autoridades a tramitar permisos para venta de pirotecnia

Destacan importancia de regularizar la venta de pirotecnia, a fin de garantizar que esta actividad se realice de manera segura y responsable.



Toluca, Estado de México, 19 de noviembre de 2020. Se acerca la temporada decembrina y con ella los tradicionales productos pirotécnicos, por ello Derek Isaac Cancino Aguilar, Director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), participó en las Caravanas por la Justicia en Línea, a fin de compartir con las y los mexiquenses los requisitos necesarios para obtener sus permisos de producción y venta de estos productos que forman parte de la cultura mexiquense.



El Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, destacó la importancia de regularizar la venta de pirotecnia en el marco de las celebraciones navideñas, para que se realice de manera ordenada y conforme a las normas de ley.



’La pirotecnia es parte de las tradiciones de la cultura mexiquense y sobre todo generadora de muchos empleos, pero hay que hacerlo de manera ordenada, de manera segura y cumpliendo con la normatividad y con todos los requisitos en materia de seguridad que nos brindan las propias autoridades y que para eso están aquí hoy, para orientarnos, para decirnos que es lo que tenemos qué hacer y cómo hacerlo’, afirmó el Subsecretario.



Derek Cancino señaló que el Estado de México es un referente nacional en la producción de fuegos artificiales, gracias a que los artesanos mexiquenses elaboran productos de calidad reconocidos a nivel internacional.



En este sentido, exhortó a la población a tramitar sus permisos para la venta de pirotecnia, ya que de esta manera personal capacitado les brindará la asesoría necesaria, para garantizar el uso correcto del almacenamiento, manipulación y transporte de estos productos.



’Si gustan a través de las Caravanas pueden contactarnos, pueden agendar una visita, podemos ir a revisar los lugares y hacer las recomendaciones debidas, para ver si pudiese ser procedente o no el esfuerzo de sacar un permiso extraordinario para comercializar en su zona’, aseguró Derek Cancino.



Enfatizó en la importancia de contar con lugares seguros para la venta de pirotecnia, alejados de fuentes de luz o combustibles, a fin de evitar zonas de peligro, esto aunado a estrictos protocolos de capacitación en el manejo de sustancias.



Asimismo, exhortó a los padres de familia a hacer uso responsable de los fuegos artificiales y vigilar que estos productos no sean manipulados por menores de edad.



’Levantamos muchas veces la voz para explicarle al padre de familia que no son juguetes, que sí es un artificio que enamora a chicos y grandes, que lo podemos disfrutar de manera sana y responsable, pero que siempre tendrá que ser el que lo compre y el que lo detone un adulto responsable, que no esté bajo la influencia del alcohol o de algún estupefaciente’, agregó el Director del Imepi.



La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a través de las Caravanas por la Justicia en Línea continúan trabajando para acercar trámites y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.