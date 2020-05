Exhortan empresarios a respaldar acciones del Gobierno de Acapulco para superar pronto la pandemia

Ante el crecimiento exponencial de contagios de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará apoyo especial a Guerrero, anunció la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, al recibir una donación de 200 pendones con mensajes de concientización para que los ciudadanos desocupados en estos momentos permanezcan en sus hogares, especialmente este fin de semana que se espera el pico más alto de la pandemia.



’Quedarse en casa es una acción de responsabilidad propia, es una responsabilidad porque estamos al frente a nuestras familias; quienes estamos al frente del gobierno (municipal), buscar quedarnos en casa es la única manera de contener la propagación del virus, señaló la alcaldesa durante breve acto celebrado este viernes en el estacionamiento del Palacio Municipal.



La donación fue entregada por Joaquín Salgado Bahena, presidente del Consejo Guerrerense de Publicidad Exterior en el Estado de Guerrero, acompañado de Aldo Ayvar Cuéllar, cabeza del grupo empresarial Aldea Legal, ante quienes la presidenta municipal reiteró su gratitud por el respaldo solidario de quienes aman a su pueblo.



Román Ocampo expresó que el apoyo de la publicidad con el mensaje: ’Quédate en Casa’, ayudará mucho a seguir concientizando a la población de lo importante que es cumplir con las recomendaciones del sector Salud, sobre todo, cuando ’estamos en las semanas más difíciles de esta tercera fase de la pandemia.



’En Guerrero, no obstante que se han hecho grandes esfuerzos a nivel estado y municipal, con lo que uno tiene a la mano, hemos logrado contener la enfermedad, sin embargo, siguen incrementándose los casos de contagios’, ello debido a que hay personas que no toman en serio el problema de salud que se enfrenta, refirió la primera edil porteña.



Agregó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador comentó el pasado jueves y este viernes que ante la problemática en Guerrero por la contingencia sanitaria, mandará apoyos especiales para esta entidad suriana.



El empresario Joaquín Salgado, quien además es representante de la Unión de Calentanos Radicados en Acapulco (UCRA), mencionó que se sumarán por el bien de la población, dado que la contingencia es grave, por lo que también espera que más amigos, paisanos y familiares hagan lo correcto, como aplicar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del municipio.



’Hay que quedarnos en casa porque nos conviene a todos, entre más tiempo permanezcamos en casa, menos posibilidades tenemos de contagiarnos’, dijo Salgado Bahena.



Mientras que Aldo Ayvar aseveró que ’estamos acatando las disposiciones actuales y muy a tiempo que ha dispuesto el Gobierno Municipal, los que no han atendido estas acciones, vean esta publicidad para que atiendan la recomendación y pronto podamos salir de la situación (la pandemia) que vivimos’.