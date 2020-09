Exhortan en Congreso de Guerrero al Ejecutivo estatal para ordenar la reapertura del Tribunal y Juntas de Conciliación y Arbitraje

Debido a que el Tribunal y las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje no están brindando ningún servicio a la ciudadanía, el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo estatal para que requiera su apertura, respetando en todo momento los protocolos sanitarios.



Lo anterior, en un Acuerdo Parlamentario propuesto por el diputado Carlos Cruz López (Morena), donde refirió que debido a las diversas medidas que se tomaron contra la pandemia por el Covid-19, desde el 18 de marzo del 2020, las citadas instancias jurisdiccionales suspendieron sus actividades en la entidad y es la fecha en que permanecen cerradas, lo que significa que no reciben demandas, no desahogan audiencias y mucho menos dictan laudos.



Señaló que el 11 de agosto de este año se publicó en el Periódico Oficial un decreto que autoriza la apertura de actividades no esenciales, como cines, teatros, museos, albercas y recientemente antros, y que a pesar de que los juzgados federales del estado y de otras entidades ya están en funciones desde hace más de un mes, con protocolos que prevén las debidas medidas sanitarias, el Tribunal y las Juntas laborales de Guerrero siguen sin funcionar, violando los derechos humanos de los justiciables, al negarles el acceso a la solución de sus conflictos.



Además, argumentó que son cada vez más las asociaciones de abogados, abogados postulantes y principalmente los trabajadores despedidos a causa de la pandemia que no tienen dónde acudir para hacer valer sus derechos, así como los actores de los diversos juicios, quienes exigen la apertura de los citados tribunales laborales, bajo el argumento de que no es posible que se priorice la apertura de espacios de esparcimiento y ocio, mientras que los juzgados laborales permanecen cerrados.



Explicó que aunque el gobierno estatal emitió un decreto pasado el 31 de agosto, autorizando la apertura de los Tribunales y Juntas Laborales con un porcentaje de aforo al 60 por ciento, el pleno de esa institución no ha dejado sin efectos su acuerdo en el que determina aperturar e iniciar actividades hasta el mes de octubre, sin especificar fecha exacta.



Aseguró que esto contraviene lo decretado por el Gobierno del Estado, ante lo cual solicitó la reanudación inmediata de las actividades, bajo protocolos de protección y las respectivas medidas sanitarias, para darle continuidad a los asuntos suspendidos desde hace más de 6 meses.