Exhortan en Taxco a aprobar medidas más estrictas para mitigar contagios

Taxco, 13 de mayo. Los integrantes del Grupo Unidos por Taxco exhortaron al Consejo Municipal de Salud, a aprobar medidas sanitarias más estrictas e inmediatas que permitan mitigar los contagios, derivado que el municipio lleva hasta este lunes 33 casos positivos de Covid-19 y 10 defunciones.



Los miembros, representados por su presidente Gerardo Cordero Gómez, consideraron extremar precauciones e instalar medidas urgentes para que la enfermedad no se siga propagando, y ’no permitamos que esta pandemia rebase a Taxco’.



Recordaron que, a partir de este momento, ’estamos en la etapa más peligrosa de esta pandemia, es por eso que se deben tomar medidas extremas, para salvaguardar la salud de las mayorías’.



Indicaron que la incidencia es alta a nivel estatal, y Taxco cuenta con un ’gran flujo de actividad con el municipio de Iguala, el cual se ha autodeclarado como rebasado en su capacidad de atención hospitalaria, además de la cercanía que tenemos con el estado de Morelos que es uno de los focos rojos a nivel nacional’.



Lamentaron que todavía con los casos positivos y las defunciones, exista un amplio sector incrédulo, que poco le importa cuidarse y convertirse en agente transmisor de la enfermedad.



Por eso pidieron a las autoridades municipales de Taxco, a exigir mayor reforzamiento de las medidas y acciones que logren reducir al ’máximo la movilidad y limitar el transporte público de los taxis de la ruta Taxco-Iguala a sólo tres pasajeros y el chofer, y brindar servicio solamente a quien use el cubrebocas de protección’.



Así como regular el transporte urbano y foráneo a ocho pasajeros, y con el uso de cubrebocas obligatorio.



Apuntaron que es necesario el cierre todo tipo de negocios no esenciales y evitar los cortejos fúnebres masivos de forma tradicional, además de generar un protocolo de seguridad ’que salvaguarde a todo el personal médico y de salud que está siendo agredido, ya que ha iniciado una campaña en redes sociales de culparlos de las muertes que lamentablemente se multiplicarán en los próximos días’.



’No es el objetivo pretender paralizar todo tipo de actividad, ni de estar en contra de que la gente trabaje para conseguir un sustento diario; y tampoco pretender transgredir las leyes, lo que sí exigimos, es que se apliquen las acciones pertinentes para proteger a la colectividad’, apuntaron.